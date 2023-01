En proie à des erreurs : la décision d’un média d’écrire des articles avec l’IA se retourne contre lui

New York

CNN

—



Le média CNET a déclaré mercredi avoir publié des corrections sur un certain nombre d’articles, dont certains qu’il a qualifiés de “substantiels”, après avoir utilisé un outil basé sur l’intelligence artificielle pour aider à écrire des dizaines d’histoires.

Depuis, le point de vente a interrompu l’utilisation de l’outil d’IA pour générer des histoires, a déclaré mercredi la rédactrice en chef de CNET, Connie Guglielmo, dans un éditorial.

La divulgation intervient après que Futurism a rapporté plus tôt ce mois-ci que CNET utilisait discrètement l’IA pour écrire des articles et a ensuite trouvé des erreurs dans l’un de ces messages. Bien que l’utilisation de l’IA pour automatiser les reportages ne soit pas nouvelle – l’Associated Press a commencé à le faire il y a près de dix ans – la question a attiré une nouvelle attention au milieu de la montée en puissance de ChatGPT, un nouvel outil de chatbot d’IA viral qui peut générer rapidement des essais, des histoires et des paroles de chansons. en réponse aux invites de l’utilisateur.

Guglielmo a déclaré que CNET utilisait un “moteur d’IA conçu en interne”, et non ChatGPT, pour aider à écrire 77 histoires publiées depuis novembre. Elle a déclaré que cela représentait environ 1% du contenu total publié sur CNET au cours de la même période, et a été réalisé dans le cadre d’un projet “test” pour l’équipe CNET Money “pour aider les éditeurs à créer un ensemble d’explications de base sur des sujets liés aux services financiers. .”

Certains titres d’histoires écrites à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle incluent : “Un prêt sur valeur domiciliaire affecte-t-il l’assurance hypothécaire privée ?” et “Comment fermer un compte bancaire”.

“Les éditeurs ont d’abord généré les grandes lignes des histoires, puis ont développé, ajouté et édité les brouillons de l’IA avant de les publier”, a écrit Guglielmo. “Après qu’une des histoires assistées par l’IA ait été citée, à juste titre, pour des erreurs factuelles, l’équipe éditoriale de CNET Money a effectué un audit complet.”

Le résultat de l’audit, a-t-elle déclaré, a été que CNET a identifié des histoires supplémentaires qui nécessitaient une correction, “avec un petit nombre nécessitant une correction substantielle”. Crumpe a également identifié plusieurs autres histoires avec “des problèmes mineurs tels que des noms d’entreprise incomplets, des numéros transposés ou un langage que nos rédacteurs en chef considéraient comme vague”.

Une correction, qui a été ajoutée à la fin d’un article intitulé « Qu’est-ce que l’intérêt composé ? » déclare que l’histoire a initialement donné des conseils de finances personnelles extrêmement inexacts. « Une version antérieure de cet article suggérait qu’un épargnant gagnerait 10 300 $ après un an en déposant 10 000 $ dans un compte d’épargne qui rapporte 3 % d’intérêt composé annuellement. L’article a été corrigé pour préciser que l’épargnant gagnerait 300 $ en plus de son montant principal de 10 000 $ », indique la correction.

Une autre correction suggère que l’outil d’IA a été plagié. “Nous avons remplacé des phrases qui n’étaient pas entièrement originales”, selon la correction ajoutée à un article sur la fermeture d’un compte bancaire.

Guglielmo n’a pas indiqué combien des 77 histoires publiées nécessitaient des corrections, ni combien de correctifs “substantiels” étaient nécessaires par rapport à plus de “problèmes mineurs”. Guglielmo a déclaré que les histoires qui ont été corrigées incluent une note de l’éditeur expliquant ce qui a été changé.

CNET n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNN.

Malgré les problèmes, Guglielmo a laissé la porte ouverte à la reprise de l’utilisation de l’outil d’IA. “Nous avons fait une pause et recommencerons à utiliser l’outil d’IA lorsque nous serons convaincus que l’outil et nos processus éditoriaux empêcheront les erreurs humaines et d’IA”, a-t-elle déclaré.

Guglielmo a également déclaré que CNET avait plus clairement révélé aux lecteurs quelles histoires avaient été compilées à l’aide du moteur d’IA. Le point de vente a été critiqué par les critiques sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir clairement indiqué à son public que “By CNET Money Staff” signifiait qu’il avait été écrit à l’aide d’outils d’IA. La nouvelle signature est simplement : “Par CNET Money”.