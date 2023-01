EN PROFONDEUR | Le bouleversement au Brésil déclenche-t-il du déjà-vu ? C’est déjà arrivé aux États-Unis

Dimanche, les partisans du Brésilien Jair Bolsonaro ont pris d’assaut le siège du gouvernement, dans un mouvement similaire à ce qui s’est passé dans la capitale américaine il y a deux ans.

Au pouvoir, Jair Bolsonaro a ouvertement copié Donald Trump, embrassant le surnom de “Trump of the Tropics”.

Bolsonaro, après avoir été battu par le challenger de gauche Luiz Ignacio Lula da Silva, a décidé d’utiliser le livre de jeu de Trump.

Un leader charismatique de droite refuse de concéder une élection, boycotte l’investiture de son successeur, puis s’assoit alors que ses partisans prennent d’assaut le siège du gouvernement. Comme dans tant d’aspects de sa politique, le Brésil suit l’exemple américain jusqu’à un T.

Comme le président américain, le dirigeant brésilien a construit une marque chrétienne de droite célébrant la possession d’armes à feu, le mépris des minorités sexuelles, l’agitation du drapeau, le mépris du discours politique conventionnel et des journalistes, et l’amour des grandes foules.

Il était donc moins surprenant que dans la défaite face au challenger de gauche Luiz Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro ait atteint le livre de jeu de Trump après sa défaite contre Joe Biden en 2020.

1. Refuser de concéder gracieusement après des mois de propagation de fausses rumeurs sur le trucage des élections.

2. Refuser d’assister à l’investiture du gagnant.

3. Regardez les partisans se déchaîner pendant des heures dans les couloirs du gouvernement avant de lancer un rappel à l’ordre à contrecœur.

Même les dates des attentats étaient presque les mêmes – le 6 janvier à Washington, le 8 janvier à Brasilia, bien que dans le cas brésilien Bolsonaro ait déjà été remplacé, alors que Trump était toujours président.

Auparavant, les deux plus grands pays des Amériques étaient plus connus pour partager des constitutions fédérales similaires.

Comme aux États-Unis, le Brésil a une Cour suprême, un Sénat et une Chambre, une présidence forte, des gouverneurs d’État et une capitale fédérale distincte plutôt endormie.

Maintenant, ajoutez des foules à l’esprit coup d’État à la liste.

“Nous sommes passés de l’Amérique, ville brillante sur une colline, exportatrice de liberté et de démocratie, à l’Amérique fournissant des plans et exportant l’insurrection”, a déclaré le commentateur politique conservateur américain Charlie Sykes.

“Ce n’est pas théorique. Le rôle que le monde Trump a joué dans tout cela est évident”, a déclaré Sykes, qui dirige le site d’information Bulwark et s’oppose depuis longtemps à Trump, à MSNBC.

En Floride et retour

Le déjà-vu de l’assaut de la foule Trump contre le Capitole il y a deux ans était saisissant dimanche.

Encore une fois, le simple nombre à Brasilia a rendu vaine la résistance de la police. Encore une fois, la foule est venue drapée de drapeaux nationaux – et, dans le cas du Brésil, de maillots de l’équipe nationale de football. Encore une fois, des gangs d’hommes ont joyeusement saccagé les meubles et les symboles à l’intérieur de la législature, se montrant devant les caméras.

Mais les racines vont bien plus loin que ne le suggèrent même ces étranges comparaisons d’émeutes côte à côte.

Lorsqu’ils étaient tous les deux au pouvoir, Bolsonaro a visité la Maison Blanche et aussi, plus révélateur, le siège officieux de Trump en Floride, le complexe de golf de Mar-a-Lago.

Trump, qui a qualifié son acolyte du sud de “grand leader”, s’identifie fortement à l’ambiance chaleureuse et aux gros sous de la Floride, qui se trouve également être l’une des principales destinations des touristes brésiliens.

Bolsonaro s’y est rendu directement après sa défaite à la réélection, visitant à nouveau Mar-a-Lago selon des informations non confirmées des médias, et on pense qu’il se trouve actuellement dans l’État.

Les deux dirigeants partagent également une forte dépendance à l’égard de la famille pour projeter une version jeune de la marque.

Donald Trump Jr, qui se délecte d’une image macho et provocante, est le fer de lance de ce rôle pour son père. Au Brésil, c’est Eduardo Bolsonaro, qui apparaît lors de rassemblements ultra-conservateurs aux États-Unis et, selon le Washington Post, a rencontré Trump à Mar-a-Lago après la défaite de son père.

D’autres canaux importants entre les deux clans sont les agents qui ont orchestré l’ascension de Trump et, même après sa chute, restent attachés à la cause populiste de droite.

Steve Bannon, condamné à quatre mois de prison pour avoir désobéi à une assignation à témoigner sur l’attaque du Capitole du 6 janvier, a été étroitement impliqué dans la diffusion de fausses informations par l’équipe de Bolsonaro avant les élections et la contestation du résultat.

Affirmant qu’il n’y a “pas de meilleur homme sur ce globe” qu’Eduardo Bolsonaro ou son père, Bannon a déclaré à un public en novembre que des machines à voter électroniques étaient utilisées au Brésil “pour voler des élections”. Dimanche, Bannon a fait l’éloge des émeutiers brésiliens sur les réseaux sociaux.

Un autre initié mondial de Trump, le conseiller Jason Miller, a été brièvement détenu à l’aéroport de Brasilia en 2021 après avoir visité Bolsonaro et assisté à la Conférence d’action politique conservatrice du Brésil – une émanation du CPAC conservateur établi aux États-Unis.

“Ce qui se passe au Brésil est un événement mondial”, a déclaré Bannon au Post après la défaite de Bolsonaro.

Le mouvement est « au-delà des Bolsonaros », a-t-il dit, et « au-delà de Trump ».