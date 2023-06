Les responsables actuels et anciens à Kiev ont déclaré que la mutinerie en Russie au cours du week-end avait offert un aperçu surprenant de la pression exercée sur le système politique russe.

La facilité apparente avec laquelle les forces mercenaires de Wagner de Prigozhin ont parcouru des centaines de kilomètres vers Moscou depuis le sud de la Russie face à peu de résistance était frappante, a déclaré un ancien ministre ukrainien de la Défense.

L’agitation en Russie n’a pas de fin en vue pour l’invasion de Moscou de 16 mois et aucune des parties n’est prête à faire des concessions

Une mutinerie avortée en Russie a montré les risques auxquels le Kremlin est confronté dans un conflit long et écrasant en Ukraine, même s’il n’a pas permis à Kiev de percer immédiatement sur le champ de bataille.

De nombreuses questions tourbillonnent encore après le retour des forces de Wagner du patron des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin à la base après la mutinerie de vendredi, qui a été annulée le lendemain en vertu d’un accord négocié par le président de la Biélorussie.

Mais les responsables actuels et anciens à Kiev affirment que la mutinerie a offert un aperçu surprenant de la pression exercée sur le système politique russe. Il a révélé que les forces de réserve russes étaient si minces qu’elles avaient du mal à répondre à la menace.

« Je pense clairement qu’ils ne sont pas dans un espace sûr concernant la poursuite sans fin de la guerre », a déclaré à Reuters Andriy Zagorodniuk, ministre ukrainien de la Défense de 2019 à 2020.

« Vous vous souvenez du concept de ‘guerre éternelle’ qui était dans la presse ? Je pense qu’ils devront repenser cela. »

Une guerre s’étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années, signifierait inévitablement plus de morts et de blessés de chaque côté.

Des dizaines de milliers de morts

Depuis que Poutine a envoyé ses forces en Ukraine en février 2022 dans le cadre de ce qu’il a appelé une « opération militaire spéciale », les responsables occidentaux ont fait état de dizaines de milliers de morts.

La facilité apparente avec laquelle les forces mercenaires de Wagner de Prigozhin ont parcouru des centaines de kilomètres vers Moscou depuis le sud de la Russie face à peu de résistance était frappante, a déclaré Zagorodniuk.

« Ils ont commencé à mettre en commun leurs ressources afin de les arrêter. Nous avons vu ces ressources et elles n’étaient pas substantielles… Essentiellement, ils n’ont plus beaucoup de forces en dehors de ce qu’ils ont au front en ce moment », a-t-il déclaré.

Des responsables américains, s’adressant à Reuters sous couvert d’anonymat, ont déclaré que beaucoup de choses restaient floues, y compris pourquoi les forces russes n’ont pas fait plus pour arrêter l’avancée de Wagner.

Le Kremlin, un jour après avoir accusé Prigozhin d’avoir dirigé la mutinerie, a déclaré qu’il serait autorisé à se rendre en Biélorussie sans faire face à des accusations en échange d’avoir empêché ses forces de se précipiter vers Moscou.

Aucun autre détail de l’accord n’est connu.

Prigozhin, autrefois personnellement proche de Poutine et dont les combattants ont joué un rôle de premier plan dans les offensives russes à l’est, a lancé de nombreuses attaques verbales virulentes contre le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et les hauts gradés militaires au fil des semaines. Il avait même contesté la justification de la guerre.

« Tout chaos derrière les lignes ennemies sert nos intérêts », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Mais les responsables de Kiev préviennent que même sans ses excellents combattants Wagner, la Russie maintient toujours une vaste armée à l’intérieur de l’Ukraine et est en mesure de recruter davantage de soldats.

Mykhailo Podolyak, un responsable présidentiel ukrainien, a déclaré à Reuters que les troubles porteraient un coup au moral des troupes russes.

« La démoralisation supplémentaire des soldats russes et les doutes supplémentaires parmi les généraux russes, qui ont été manifestement humiliés, vont quelque peu détériorer la qualité de la défense. »

Aucune concession

L’agitation en Russie n’a pas de fin en vue pour l’invasion de Moscou de 16 mois et aucune des parties n’est prête à faire des concessions.

L’Ukraine, soutenue par l’Occident, en est aux premières phases d’une contre-offensive tant vantée pour reprendre les terres occupées dans son sud et son est. Il affirme que sa principale poussée offensive est encore à venir, le gros de ses troupes n’étant pas engagé.

Plusieurs semaines après le début des opérations, Kiev a repris une série de villages, bien que le président Voldomyr Zelensky ait reconnu que l’avancée a été « plus lente que souhaité ».

Un haut diplomate d’Europe centrale a déclaré qu’il n’avait vu « aucun effet immédiat sur la guerre » de la mutinerie avortée de Prigozhin.

Mais le diplomate a averti que de nombreuses questions restaient sans réponse à la suite des événements du week-end, il était donc trop tôt pour dire quoi que ce soit sur l’impact à plus long terme.

Le Centre de résistance nationale de l’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait transporté par avion jusqu’à deux compagnies de sa 76e division d’assaut aéroportée à Moscou depuis le front samedi et qu’elle prévoyait de les y maintenir pendant au moins une semaine.

« Il convient de noter qu’il n’y a aucun fait de transfert massif de forces ennemies, nous parlons d’unités individuelles », a-t-il déclaré.

L’Ukraine n’a signalé aucun autre changement dans la position de l’armée russe sur le champ de bataille où les forces de Moscou ont eu des mois pour se préparer à une contre-attaque ukrainienne en creusant des milliers de tranchées et en posant des champs de mines.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que les forces de Kiev s’étaient réinitialisées ces derniers jours et avaient entrepris des opérations offensives majeures sur trois axes principaux au sud et à l’est.

L’Ukraine garde un secret sur les informations provenant du front.

Un haut responsable de la défense ukrainienne a déclaré samedi que les forces de Kiev avaient attaqué dans plusieurs régions de l’est, gagnant du terrain, sans donner plus de détails. Elle a dit que de violents combats étaient en cours dans le sud.

« Les Russes ne vont nulle part »

Zelensky, qui projette son mépris de Poutine lors des conférences de presse en temps de guerre, a tourné en dérision le « chaos » en Russie, affirmant que cela devrait inciter les troupes russes à rentrer chez elles pour s’occuper de leur propre pays.

Alors que la tourmente se déroulait, Zelensky a déclaré que Poutine avait l’air « très effrayé » et a suggéré qu’il se cachait probablement.

« Aujourd’hui, le monde peut voir que les maîtres de la Russie ne contrôlent rien. Et cela ne veut rien dire. Tout simplement un chaos complet. Une absence de toute prévisibilité », a-t-il déclaré.

Le sort de Wagner n’est pas encore clair. Le groupe de mercenaires s’est avéré être l’une des forces de combat les plus efficaces de Russie et a joué un rôle déterminant dans la capture en avril de la ville orientale de Bakhmut après les batailles les plus longues et les plus sanglantes de la guerre.

Le Kremlin a déclaré que les combattants de Wagner ne seraient pas poursuivis pour la mutinerie en reconnaissance de leur service antérieur en Russie, et s’ils n’avaient pas participé, ils pourraient signer des contrats avec le ministère de la Défense.

Zagorodniuk a déclaré qu’il pensait que la Russie fusionnerait probablement le groupe avec des unités existantes au sein de son armée et qu’il cesserait d’exister.

« C’est une relativement bonne nouvelle. Mais il y aura encore beaucoup d’hostilités, il y aura toujours une guerre : les Russes n’iront nulle part », a-t-il déclaré.

