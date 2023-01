En prévision de 2023 à Elburn et Sugar Grove – Shaw Local

2023 est là, et avec la nouvelle année viennent de nouveaux projets, de nouveaux développements et de nouveaux visages au sein du gouvernement local.

Elburn

La plus grande nouvelle d’Elburn pour la nouvelle année est le référendum pour un nouveau poste de police. Le village demandera aux électeurs lors des élections du 4 avril la permission d’emprunter près de 10 millions de dollars pour construire une nouvelle gare sur Anderson Road.

“La chose la plus importante pour nous en ce moment est le poste de police, qui est énorme pour nous”, a déclaré le président d’Elburn, Jeff Walter. “Je pense que les gens qui sont descendus et ont regardé notre station et ont vu à quel point elle est petite, et ont vu le potentiel que de mauvaises choses se produisent, peuvent voir que les agents n’ont pas l’espace dont ils ont besoin et cela se fait attendre depuis longtemps.”

Installée à Village Hall, la station actuelle ne peut pas accueillir 10 agents à temps plein, 10 agents à temps partiel, deux associés aux archives et deux agents des services communautaires, et encore moins leur fournir les moyens de faire leur travail en toute sécurité, a déclaré Walter.

«Nous avons 6 200 résidents et seulement un espace de 1 900 pieds carrés», a déclaré Walter. “Ce n’est même pas proche de ce dont nous avons besoin dans l’espace.”

La croissance reste stable à Elburn avec de nouvelles maisons en 2022 correspondant à la production de 2021.

« Nous avons fait 69 nouvelles maisons [in 2021] et j’ai fait 68 [in 2022], donc nous sommes assez proches », a déclaré Walter. « La croissance a été assez régulière et nous avons discuté avec d’autres développeurs. Nous avons parlé au développeur derrière Jewel. Nous en avons eu un en 2008 ou 2009, mais ils sont partis avec l’économie, mais nous en avons un autre qui nous parle maintenant.

Les études sur les routes et les égouts à Elburn sont terminées. Certains travaux ont déjà été effectués et les travaux se poursuivront cette année.

“Nous avons commencé cet été avec une partie de ce travail”, a déclaré Walter. « Nous avons doublé tous les égouts qui en avaient besoin, nous l’avons donc fait et cela nous a aidés à décider quelles routes nous devons faire ensuite. Nous avons passé beaucoup de temps à planifier et nous exécutons maintenant le plan, donc c’était plutôt sympa. Cela vous facilite un peu la vie; c’est ce qu’il y a de drôle dans la planification.

La composition du conseil d’administration du village d’Elburn sera différente en 2023. Les administrateurs Sue Filek et Chris Mondi ne se présentent pas pour la réélection. Bill Grabarek, qui est administrateur depuis 2003, sera à nouveau sur le bulletin de vote.

Bosquet de sucre

Des changements arrivent à Sugar Grove. Le village a accueilli Michael Cassa en tant que directeur du développement économique en avril et a annoncé lors de sa réunion de décembre qu’il rompait les liens avec Brent Eichelberger, qui avait été administrateur du village tout au long du mandat de l’ancien président du village, Sean Michels, à partir de 2001.

“Nous travaillons en interne, préparant simplement notre personnel pour les nouveaux jours à venir et mettant en place les bonnes personnes”, a déclaré la présidente du village, Jen Konen. « Nous avons eu un nouveau directeur économique au cours de la dernière année et nous regardons vers l’avenir pour ce que ce poste apporte. Nous savons que l’Old Second Bank suscite un certain intérêt, non pas en tant que banque, mais en tant que restaurant ou projet de vente au détail.

Le développement du lot 17 du centre Sugar Grove a débuté et Konen espère que les résidents apprécieront les burritos, les glaces et autres friandises des nouveaux établissements Bubbakoo’s Burritos et Cold Stone Creamery d’ici l’été.

“Nous n’avons pas encore vu de murs”, a déclaré Konen. “Mais nous espérons des opérations d’ici juin ou juillet.”

À l’angle sud-ouest du boulevard Galena et de la promenade Sugar Grove, un lotissement commercial connu sous le nom de Prairie Grove Commons a obtenu un amendement à l’accord d’annexion, un amendement PUD et l’approbation du plan PUD en novembre.

“C’est un accord d’annexion convenu et le TIF [tax increment financial] accord est en place », a déclaré Konen. “J’espère que nous verrons bientôt des travaux de terrassement pour poser des égouts sanitaires sous [Route] 47 milles et demi environ à l’est.