En préservant l’histoire, le modèle de planification Big Ten fait les choses correctement. D’autres devraient suivre

Alors que les conférences continuent de s’étendre dans des fuseaux horaires éloignés de leurs racines régionales, il existe toujours un élément traditionnel qu’elles peuvent – ​​et doivent – ​​conserver comme lien avec leur passé. Et c’est la planification.

Aucune conférence en pleine croissance n’a réussi à naviguer à la confluence de l’offre de confrontations nationales électrisantes de haut niveau tout en conservant parfaitement les rivalités historiques comme le Big Ten. Jeudi, alors qu’il dévoilait ses adversaires à la conférence pour les cinq prochaines années, le Big Ten n’a jamais dérogé à ses principes ni à ce qui le rendait spécial, même s’il ajoute quatre écoles de la côte ouest. La conférence qui génère le plus de revenus fait également le meilleur travail de préservation de son histoire.

« Beaucoup de principes qui étaient en place lorsque nous avons fait l’annonce initiale avec l’intégration de l’USC et de l’UCLA, les concepts de base, l’équilibre concurrentiel, la connexion de l’ensemble de la conférence, en essayant de prendre en compte les voyages, toutes ces choses sont toujours en place. ici, en protégeant les rivalités traditionnelles », a déclaré le commissaire du Big Ten, Tony Petitti. « Nous nous sentons donc vraiment bien là où nous avons atterri. »

Comme ils le devraient. En juin, le Big Ten a opté pour ce qu’il a appelé Flex Protect-Plus, qui désignait 11 rivalités comme permanentes et parcourait les séries restantes afin que chaque athlète joue sur chaque campus pendant une carrière de quatre ans. C’était le mélange parfait entre la protection des jeux annuels les plus importants et la garantie que les écoles se jouaient régulièrement.

Ce concept était génial tant qu’il a duré. Moins de deux mois plus tard, le Big Ten accueillait Washington et l’Oregon comme nouveaux membres à partir de 2024 aux côtés de l’USC et de l’UCLA. Cette expansion a accéléré les délibérations du Big Ten sur les principes les plus importants. Cela a également ramené les dirigeants au débat précédent.

Même lorsqu’il s’agissait d’une conférence regroupant 14 écoles, les responsables du Big Ten et les administrateurs scolaires cherchaient un moyen d’éliminer les divisions, de regrouper les confrontations de manière cohérente et de conserver des séries percutantes. Les discussions ont été intenses et variées. Penn State ne recherchait aucun opposant permanent. L’Iowa voulait en protéger trois. D’autres étaient ambivalents quant au nombre total. Le chemin le plus simple numériquement était de désigner trois adversaires permanents et de passer d’une équipe à l’autre tous les deux ans. C’était un plan parfait pour la majorité des équipes du Big Ten qui avaient commencé à s’affronter dans les années 1890. Mais cela aurait créé des rivalités pour le Maryland, Rutgers, UCLA, USC et même le Nebraska et Penn State, qui n’avaient pas de rivalités de longue date.

La ligue a donc approuvé un format inégal qui permettait à l’Iowa, par exemple, de conserver des matchs annuels avec le Minnesota et le Wisconsin et de continuer à en développer un avec le Nebraska. Cela a permis à Penn State de devenir littéralement « sans égal ». Le Maryland et Rutgers pouvaient s’affronter chaque année, ce qui était une bonne chose au niveau régional.

Cependant, l’ajout de Washington et de l’Oregon a compliqué le processus. Avec 18 équipes, la ligue était confrontée à une situation de choix pour atteindre ses objectifs principaux. Chaque école pourrait avoir un adversaire annuel, puis parcourir les autres deux fois tous les quatre ans. Mais cela mettrait fin à des rivalités importantes comme Michigan-Michigan State et Minnesota-Iowa. Ou encore, les rivalités peuvent rester en place mais prolonger la période de quatre ans au-delà de la plupart des carrières de joueurs. Sagement, le Big Ten a choisi cette dernière.

« Il faut une rotation de cinq ans pour s’assurer que tout le monde joue au moins une fois à domicile et une fois par semaine contre tous les autres adversaires du Big Ten », a déclaré Kerry Kenny, directeur des opérations du Big Ten. « C’était un principe qui était vraiment important la dernière fois pour nos AD et nos entraîneurs et qui reste toujours au premier plan de ces conversations.

«Nous voulions également nous assurer que les 12 affrontements protégés que nous avons se produiront toutes les cinq fois, puis tous les adversaires en rotation qui se produiront entre deux et trois fois, avec un équilibre. Ainsi, si quelqu’un jouait contre quelqu’un d’autre trois fois, la cadence était à l’extérieur ou à la maison, il ne s’agissait pas de répétitions du même match au cours de cet instantané de cinq ans.

En fin de compte, le Big Ten a conservé les 11 rivalités permanentes d’origine et a ajouté l’Oregon-Washington. Ceux retenus comprennent l’État du Michigan-Ohio, l’État du Michigan-Michigan, l’Indiana-Purdue, Purdue-Illinois, l’Illinois-Northwestern, le Wisconsin-Minnesota, le Minnesota-Iowa, l’Iowa-Wisconsin, l’Iowa-Nebraska, le Maryland-Rutgers et l’USC-UCLA. Peut-être qu’Illinois-Purdue était quelque peu surprenant, mais ils se sont affrontés 99 fois.

« En dehors du Michigan-Michigan State, nous sommes les deux écoles géographiques les plus proches de la conférence », a déclaré le directeur des sports de l’Illinois, Josh Whitman. « Nous sommes à 100 milles l’un de l’autre. Nous avons un trophée pour lequel nous avons concouru entre nous deux. Nous sommes dans la même division et nous jouons les uns contre les autres chaque année depuis plusieurs années maintenant. Je pense donc qu’en évaluant le paysage global, c’était une rivalité qui pour nous avait du sens.

Les skeds B1G pour 2024-28 sont en direct (seulement les 4 premiers ici). « Notre objectif était d’essayer de créer ces opportunités en éliminant les valeurs aberrantes », a déclaré Kerry Kenny, COO de Big Ten. « Ainsi, le calendrier le plus difficile et le calendrier le plus simple sur papier devraient tous s’articuler autour d’une ligne équatoriale cohérente, car… pic.twitter.com/A1Iw4FK1w7 –Scott Dochterman (@ScottDochterman) 5 octobre 2023

C’est là que le bon sens compte. Pour l’Illinois et Purdue ou peut-être l’Iowa et le Minnesota, aucun d’entre eux ne remportera probablement le titre national. Peut-être qu’ils remporteront un jour les éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, mais ce sera un événement rare. Mais jouer pour un trophée de rivalité comme The Cannon ou Floyd of Rosedale est spécial. Cela compte. Ce n’est pas seulement un jeu historiquement ; c’est l’histoire.

Le Big Ten n’est pas unique à cette situation. La SEC a le même scénario avec l’adhésion de l’Oklahoma et du Texas l’année prochaine et les membres continuent de s’affronter entre un ou trois ennemis protégés. Pourquoi ne pas simplement laisser cela se dérouler école par école ? Il en va de même pour le Big 12, qui compte quatre nouveaux membres cette année et quatre de plus l’année prochaine. L’ACC ajoute la Californie et Stanford l’année prochaine. Il n’est pas nécessaire de forcer chaque école à affronter exactement trois rivaux par an, surtout lorsqu’elle élimine NC State – Wake Forest après 116 rencontres et matchs annuels depuis 1910.

Le Big Ten a montré la bonne voie. Gardez les jeux qui comptent et parcourez régulièrement les autres jeux.

