En préparation : l’Afrique prête à nourrir la faim d’hydrogène vert de l’Europe

L’Afrique orientale, australe, occidentale et centrale représente désormais plus de 60 % de la capacité annoncée du pipeline d’hydrogène vert en Afrique.

De l’Égypte à l’Angola, du Maroc à Djibouti, une vague croissante de projets d’hydrogène vert se répand à travers l’Afrique.

L’Afrique dispose de ressources énergétiques renouvelables et de réserves minérales nécessaires à la production d’hydrogène vert.

L’Afrique du Nord, en particulier, est bien placée pour fournir de l’hydrogène vert au marché européen.

Alors que la transition vers une économie verte de l’hydrogène fait la une des journaux dans le monde entier, l’Afrique consolide rapidement sa place en tant que fournisseur important de la nouvelle ressource énergétique.

De l’Égypte à l’Angola, du Maroc à Djibouti, une vague croissante de projets d’hydrogène vert se répand sur le continent africain.

Selon un récent rapport du cabinet de conseil en énergie Rystad Energy, la capacité du pipeline d’électrolyseurs en Afrique a atteint 114 gigawatts, répartis sur 52 projets.

De plus, l’Afrique orientale, australe, occidentale et centrale représente désormais plus de 60 % de la capacité annoncée du pipeline d’hydrogène vert en Afrique – même si les pays d’Afrique du Nord sont beaucoup plus proches des premiers marchés anticipés les plus importants en Europe.

Selon Rajeev Pandey, un analyste des technologies propres, une grande partie de l’Afrique offre des conditions presque parfaites pour la production d’hydrogène vert.

« Les réserves minérales sans précédent de l’Afrique sont essentielles pour la production d’électrolyseurs, et le fantastique potentiel renouvelable de la région combiné aux prodigieux objectifs de production et d’énergie de l’Europe ne modifiera pas les flux d’énergie, mais les créera à nouveau », a déclaré Pandey.

Avec un pipeline d’électrolyseurs annoncé d’environ 70 GW, la Mauritanie est en tête dans la région subsaharienne, couvrant 50 % du total, suivie de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

Même de nouveaux acteurs, comme Djibouti, sautent dans le train de l’hydrogène vert. Le pays cherche à utiliser ses ressources solaires, éoliennes et géothermiques pour augmenter l’approvisionnement en hydrogène vert.

Il a récemment signé un accord historique avec CWP pour lancer une installation d’énergie renouvelable et d’hydrogène vert de 10 GW dans le pays.

De même, le projet d’hydrogène vert de 300 MW de l’Angola à Sonangol exportera 280 000 tonnes par an d’ammoniac vert vers l’Allemagne.

À l’échelle mondiale, les processus de production de métaux comme la sidérurgie se tournent vers l’hydrogène vert pour minimiser leur empreinte carbone démesurée. L’ensemble du pipeline de production, y compris le transport maritime, devra se transformer en énergie propre pour répondre aux normes de l’Union européenne, des géants industriels comme Mitsubishi travaillant déjà pour s’assurer que leurs navires peuvent fonctionner en utilisant un dérivé de l’hydrogène, l’ammoniac, comme carburant.

La production d’hydrogène à grande échelle dépendra d’électrolyseurs à énergie verte. Pour être très efficaces, ceux-ci, à leur tour, sont susceptibles de dépendre des métaux du groupe du platine. L’Afrique du Sud détient environ 90% des réserves mondiales de métaux du groupe du platine.

Bien que l’Afrique subsaharienne ait un grand potentiel, l’Égypte et le Maroc en Afrique du Nord possèdent également des avantages uniques qui en font des hubs prometteurs pour la fourniture d’hydrogène vert.

La situation géographique de l’Égypte en fait un bon point d’expédition pour la distribution vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et son contrôle du canal de Suez confère au pays une position stratégique unique.

L’Égypte compte déjà 21 projets d’hydrogène et est le premier pays producteur d’hydrogène d’Afrique. Au Maroc voisin, le projet Amun, en cours de construction près de la ville de Tan Tan, aura une capacité annuelle de 900 000 tonnes – la plus grande capacité d’hydrogène d’un seul projet en Afrique à ce jour.

Avec ces projets de pipelines, les auteurs du rapport de Rystead Energy estiment que la production d’hydrogène vert en Afrique atteindra 7,2 millions de tonnes d’ici la fin de 2035.

Cependant, le défi réside dans le financement de ces projets, les projets achevés en Afrique générant à peine 13 MW sur les 114 GW prévus.

Néanmoins, les opportunités de financement pour l’Afrique sont vastes, compte tenu du vif intérêt de l’Europe pour l’Afrique en tant que fournisseur d’ammoniac vert après la route d’approvisionnement bâclée de la Russie.

L’Allemagne à elle seule cherche à importer entre 50% et 70% d’hydrogène pour alimenter sa demande intérieure d’ici 2030.

Selon Patrick Prestele, consultant sud-africain chez Frost and Sullivan Africa, « les coûts de l’hydrogène propre peuvent chuter plus rapidement que prévu s’ils sont renforcés par des cadres réglementaires appropriés ».

« Les réductions de coûts les plus substantielles sont attendues dans les endroits présentant un potentiel renouvelable exceptionnellement élevé », a-t-il noté.

L’élan se construit. Par exemple, un récent rapport d’Energy Capital Power montre que l’accord de la société de services publics allemande RWE avec la société namibienne Hyphen Hydrogen Energy clôturera les négociations ce mois-ci (mai) sur le développement d’une centrale de production d’hydrogène verte de plus de 10 milliards de dollars.

