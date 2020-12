Google et Facebook pourraient bientôt être tenus de compenser les médias australiens pour l’utilisation de leur contenu sur leurs plates-formes, alors que Canberra applique des réglementations sans précédent destinées au géant de la technologie.

Un projet de loi qui sera soumis au parlement australien cette semaine obligera Google et Facebook à conclure un accord avec les éditeurs locaux concernant le montant qu’ils déboursent pour le contenu d’actualités présenté sur leurs services en ligne. Un arbitre nommé par le gouvernement décidera de l’indemnisation si les parties ne parviennent pas à un accord.

« Il s’agit d’une énorme réforme, c’est une première mondiale, et le monde regarde ce qui se passe ici en Australie », Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré mardi aux journalistes de la capitale nationale. Il a dit que la législation était conçue pour «Veiller à ce que les règles du monde numérique reflètent les règles du monde physique», et que l’intervention du gouvernement «Soutenir notre paysage médiatique.»

Le règlement proposé s’appliquerait à une multitude de sociétés de médias australiennes, y compris l’Australian Broadcasting Corporation et des médias privés comme News Corp et Nine Entertainment. Cependant, les modifications apportées au projet de loi plus tôt cette année exempteraient de la loi Instagram, appartenant à Facebook, et la plate-forme vidéo YouTube de Google. Les géants de la technologie seront également autorisés à prendre en compte la valeur des clics de référence depuis leurs plates-formes lors des négociations.

Facebook Australie a déclaré qu’il examinerait la législation et travaillerait avec les législateurs pour créer un «Cadre viable» pour soutenir les entreprises médiatiques du pays.

Au cours des trois dernières années, l’Australie a sondé les pratiques commerciales et l’influence des plateformes américaines. L’année dernière, Canberra a demandé à Facebook et à Google de négocier un accord volontaire avec les médias pour utiliser leur contenu, mais les discussions n’ont pas été concluantes. En juillet, le gouvernement australien a annoncé qu’il chercherait à forcer les géants de la technologie à payer.

Facebook a déjà accepté de payer les organes de presse du Royaume-Uni pour qu’ils utilisent leur contenu dans sa section dédiée aux actualités. Dans une fonction qui devrait être lancée en janvier, la société regroupera une sélection d’articles d’actualité provenant d’une gamme de grands médias britanniques, notamment le Guardian, le Daily Mirror, l’Independent et des magazines tels que The Economist. Facebook aurait accepté de payer des millions de livres par an pour obtenir une licence pour le contenu, bien que le chiffre exact n’ait pas été divulgué.

