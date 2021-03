En première mondiale, des singes du zoo de San Diego reçoivent un vaccin Covid expérimental

Quatre orangs-outans et cinq bonobos du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non humains à être vaccinés contre le coronavirus, en utilisant un médicament expérimental destiné à l’origine aux animaux domestiques.

Les neuf singes ont reçu deux doses d’une injection développée par Zoetis, une société pharmaceutique vétérinaire. Bien que le jab expérimental ait été conçu pour les chiens et les chats, les primates se portent bien et n’ont pas encore éprouvé d’effets indésirables.

Lire la suite Deux rares tigres blancs meurent dans un zoo pakistanais après avoir peut-être contracté Covid-19 avec leur maître, selon des responsables

Le personnel du parc animalier de Californie a commencé à administrer les tirs à certains des singes à partir de janvier, terminant le travail début mars. Les singes ont été sélectionnés pour la procédure après avoir été identifiés comme particulièrement vulnérables à la maladie. Le tempérament était également un facteur. Les employés du zoo ont distrait les primates avec des friandises pour qu’ils ne remarquent pas la seringue.

Notamment, l’un des récipiendaires, une orang-outan de Sumatra de 28 ans nommée Karen, avait déjà fait la une des journaux après être devenu le premier singe à subir une chirurgie à cœur ouvert en 1994.

La décision de vacciner les singes a été prise après que huit gorilles du zoo aient été testés positifs pour Covid-19 en janvier. Les animaux n’ont pas reçu le vaccin car on pense qu’ils ont naturellement développé des anticorps contre le virus.

Il n’est pas rare que les singes reçoivent des vaccins développés pour d’autres espèces. Par exemple, les primates du zoo de San Diego reçoivent des vaccins contre la grippe humaine et la rougeole. Cependant, on pense que c’est la première fois que des primates non humains sont inoculés contre le coronavirus.

Les zoos n’ont pas été épargnés pendant la crise sanitaire actuelle. En avril, quatre tigres et trois lions du zoo du Bronx à New York ont ​​été testés positifs pour Covid-19. Depuis lors, des efforts ont été faits pour déployer un vaccin qui pourrait protéger les animaux contre le virus. La Russie a mené des essais cliniques sur un vaccin spécialement conçu pour les animaux domestiques et le vison.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!