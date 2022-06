En première ligne, les pannes de communication s’avèrent coûteuses pour l’Ukraine

En 2014, lorsque des séparatistes soutenus par la Russie ont formé deux républiques séparatistes dans le Donbass, les forces armées ukrainiennes, construites sur le modèle d’une armée de l’ère soviétique, ont dû se moderniser rapidement.

Dans les années qui ont suivi, cette approche a été au mieux déséquilibrée. Les unités ukrainiennes ont acheté de petits drones commerciaux prêts à l’emploi, ainsi que des drones plus grands et plus modernes, et elles ont développé des programmes de cartographie basés sur des applications qui peuvent être utilisés sur des tablettes informatiques pour aider à diriger les tirs d’artillerie.

Mais il manquait une modernisation plus large, laissant les forces armées ukrainiennes en transition – toujours ancrées dans les habitudes de l’ère soviétique, alors même qu’elles recherchaient les améliorations nécessaires sur le champ de bataille. Cela signifiait que des brigades d’environ 4 000 soldats combattaient toujours indépendamment les unes des autres et que les aspects importants de la prise de décision sur le champ de bataille, y compris l’autonomisation des officiers de rang inférieur, restaient largement ambitieux pour de nombreuses unités.

“Les aspects importants du commandement et du contrôle, ainsi que la délégation par rapport à la centralisation des fonctions militaires, restent un travail en cours”, a déclaré M. Kofman.

La guerre acharnée à l’est a lentement saigné l’armée ukrainienne de ses effectifs, les responsables estimant qu’il y a jusqu’à 200 victimes par jour. En conséquence, les lignes de front sont de plus en plus défendues par une rotation constante d’unités composées de troupes moins bien entraînées. Ces forces, souvent issues de la Garde nationale et de la Défense territoriale, sont placées dans les plus grandes brigades et sont rapidement invitées à se retrancher et à se défendre.