En première ligne de la diplomatie, mais en bout de ligne pour un vaccin

WASHINGTON – Dans le meilleur des cas, travailler à l’ambassade des États-Unis à Pristina, au Kosovo, a toujours été difficile: la pollution, une mauvaise électricité, un service Internet peu fiable et un système de santé insalubre en faisaient un poste difficile pour les diplomates américains. C’était avant la pandémie de coronavirus. Dans un câble d’avertissement envoyé la semaine dernière au siège du département d’État, l’ambassadeur américain à Pristina, Philip S. Kosnett, a décrit les conditions de plus en plus désastreuses pour son personnel, y compris la dépression et l’épuisement professionnel, après près d’un an à essayer d’équilibrer les devoirs publics de diplomatie pendant la pandémie. Il a déclaré que de nombreux employés de l’ambassade ne se sentaient pas en sécurité pour sortir, faire leurs courses ou faire des examens médicaux dans un pays qui dédaignait les masques faciaux. D’autres se sont malgré tout rendus au bureau, incapables d’accéder aux systèmes gouvernementaux depuis leur domicile, pour répondre aux demandes de travail avec un personnel affaibli par les départs liés aux virus. M. Kosnett a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de vaccins pour ses diplomates, même si des doses avaient été administrées à certains employés du Département d’État basés à Washington depuis deux mois.

«Il est plus difficile d’accepter la logique du département pour donner la priorité à la vaccination du personnel de l’arrière-échelon à Washington,» M. Kosnett, diplomate de carrière, a écrit dans le câble, dont une copie a été obtenue par le New York Times. «Tant que le ministère ne sera pas en mesure de fournir des vaccins à des postes comme Pristina, l’impact de la pandémie sur la santé, le bien-être et la productivité restera profond.» Ses inquiétudes, rapporté plus tôt par NBC News, ont été repris par des diplomates américains travaillant en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, qui se plaignent que le déploiement du vaccin par le Département d’État a été au mieux décousu. Au pire, ont déclaré certains diplomates, cela laissait la nette impression que les besoins des hauts dirigeants et des employés basés aux États-Unis étaient plus pressants que ceux du personnel vivant dans des pays où les cas de virus augmentaient ou pas de systèmes de santé modernes – ou, dans certains cas, les deux.

Le tollé représente une mutinerie sourde mais généralisée au sein du corps diplomatique américain, la première à ce jour du mandat du secrétaire d’État Antony J. Blinken. Certains employés de carrière du département d’État se sont également plaints du fait que des personnes nommées politiques avaient été engagées pour des postes privilégiés, malgré l’engagement de M. Blinken à promouvoir de l’intérieur.

Mais le schisme interne du ministère sur la distribution des vaccins a résonné particulièrement à la lumière de l’engagement du président Biden d’accélérer les doses aux Américains et après M. Blinken a noté le mois dernier, la pandémie avait tué cinq citoyens américains et 42 membres du personnel local des ambassades et consulats du monde entier. Dans au moins deux câbles au personnel du département ce mois-ci, M. Blinken et d’autres hauts fonctionnaires ont semblé peinés en essayant d’assurer aux diplomates de première ligne qu’ils seraient eux aussi vaccinés, s’ils le voulaient, dès que les doses seraient disponibles. « La triste et difficile réalité est qu’il y a plus d’endroits qui ont besoin de doses immédiatement que nous n’avons le stock pour accueillir », a déclaré Carol Z. Perez, sous-secrétaire à la direction par intérim, dans le dernier câble, daté de lundi, pour mettre à jour tous les diplomates. et des postes consulaires sur la réponse au virus du ministère. «Je comprends la frustration et nous faisons tout ce que nous pouvons pour combler ces lacunes.»

Elle a dit que la prochaine tranche de doses pour les employés, prévue le mois prochain, serait envoyée «presque exclusivement à l'étranger», étant donné que le personnel dans les emplois «d'infrastructure critique» à Washington avait été vacciné.

Jusqu'à présent, le département a reçu environ 73400 doses de vaccin, soit environ 23% des 315000 demandes pour ses employés, familles et autres membres du foyer de diplomates américains en poste à l'étranger, membres du personnel nés à l'étranger travaillant dans des ambassades et consulats à l'étranger, et sous-traitants.