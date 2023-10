En première ligne avec les tireurs d’élite ukrainiens

LA LIGNE DE FRONT SUD, Ukraine — La position russe était marquée par le drapeau bleu des unités aéroportées d’élite de Moscou, mais le tissu semblait presque translucide à travers la lunette du tireur d’élite ukrainien.

Le drapeau, au sommet d’un bâtiment occupé par la Russie dans le sud de l’Ukraine, se trouvait à un peu plus de 1,6 km. Si un soldat russe apparaissait, il faudrait environ 4 secondes pour que la balle de gros calibre du tireur d’élite atteigne la poitrine de l’homme.

« Ils se déplacent le matin et le soir », a déclaré Bart, le chef de l’équipe de quatre tireurs d’élite.

Ils étaient arrivés dans l’obscurité après avoir parcouru des routes noires, entassés dans une camionnette dont les phares étaient éteints. En marchant précipitamment sur du verre brisé, ils ont installé leurs fusils à leur position, connue sous le nom de « cache ».

Bart se détendit, étendant les bras derrière son fusil de 20 livres, caché parmi les décombres d’un bâtiment à moitié détruit. C’était l’aube et la journée allait être longue.

Si l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été définie comme une guerre d’artillerie éprouvante soutenue par des chars, des drones et des missiles de croisière, alors le rôle du tireur d’élite, invisible et mortel, occupe une partie souvent négligée du champ de bataille.

Éclipsés par les outils meurtriers de haute technologie et la puissance brutale des obusiers et des mortiers, les tireurs d’élite ukrainiens font partie d’une force plus rudimentaire : l’infanterie. Il y en a relativement peu, mais ils ne sont pas moins essentiels qu’ils ne l’étaient il y a plus d’un siècle, lorsqu’un tireur d’élite de la Première Guerre mondiale pouvait terroriser 100 hommes d’un seul coup.

Mais la technologie moderne, en particulier la prolifération de petits drones qui servent d’outils d’observation meurtriers au-dessus des lignes de front, a rendu bien plus difficile le tir à partir de positions dissimulées. Cela a contraint les tireurs d’élite ukrainiens à changer de tactique ou à risquer une mort rapide.

Une équipe du New York Times a passé une semaine aux côtés d’une équipe de tireurs d’élite ukrainiens dans le sud du pays. Nous avons lu des rapports sur les missions des tireurs d’élite et interrogé des tireurs d’élite, des instructeurs et des stagiaires dans toute l’Ukraine pour comprendre cette guerre en coulisses menée par un groupe de tireurs bien entraînés.

Compétences de base

À environ 400 milles de l’endroit où l’équipe de Bart attendait, Volodymyr, 54 ans, fantassin du 19e bataillon de fusiliers séparé, se préparait pour sa première journée d’instruction de tireur d’élite sur un champ de tir.

Devant lui se trouvaient des cibles en papier recouvertes d’une série de cibles. Il existe peu d’écoles officielles de tireurs d’élite ukrainiennes, et une grande partie de l’enseignement provient de salles de classe ad hoc, de formations privées et de bénévoles dispersés dans tout le pays.

Certains tireurs d’élite se sont plaints du fait que l’accent mis sur l’assaut des tranchées, une tactique nécessaire pour reconquérir un territoire, a fait de l’entraînement des tireurs d’élite une priorité moins importante pour certains commandants.

« C’est un désir personnel de moi et de mes camarades de devenir tireurs d’élite », a déclaré Volodymyr. « Je dois développer des compétences de base, car au front, nous n’aurons pas le temps pour cela. »

Les tireurs d’élite interrogés pour cet article ont demandé à être identifiés uniquement par leurs indicatifs d’appel ou leurs prénoms, afin de protéger leur identité.

Le nombre de tireurs d’élite dans l’armée ukrainienne n’est pas rendu public, mais les instructeurs estiment qu’il y en a quelques milliers, répartis en deux catégories principales.

La majorité d’entre eux sont des tireurs d’élite, capables de tirer sur des personnes à environ 300 mètres. Ils sont souvent dans les tranchées pour soutenir leurs camarades.

La deuxième catégorie est celle des tireurs d’élite éclaireurs, connus parmi les tireurs d’élite sous le nom de « tireurs à longue portée ». Ce sont les rares fantassins capables de tirer avec précision à 1 mile de distance et au-delà, capables de lire le vent, la température et la pression barométrique (avec l’aide d’un observateur) avant d’appuyer légèrement sur la gâchette.

Un récent jour de septembre, l’instructeur de Volodymyr lui enseignait exactement cela : comment appuyer sur la gâchette.

« La gâchette doit être tirée directement dans le canal du canon », a expliqué l’instructeur. « Si vous le tirez d’un côté, vous manquerez la cible. Si vous le tirez vers le bas, vous provoquerez une secousse, qui affectera également la visée du tir.

Volodymyr écoutait attentivement, s’installant derrière le fusil de calibre .338 disposé devant lui.

« Beaucoup de gens ont peur de devenir tireurs d’élite parce qu’ils ont l’impression qu’ils sont l’une des cibles prioritaires de l’ennemi », a-t-il expliqué.

Cibles prioritaires

« Vers 24 heures, notre tireur d’élite en position 2 a observé un nid de mitrailleuses ennemies », lit-on dans le rapport. Il a été rédigé à la suite d’une mission de tireurs d’élite qui a eu lieu cette année près de la ville orientale de Bakhmut.

« Notre tireur d’élite a engagé la position des mitrailleuses ennemies », poursuit le rapport, « entraînant la mort de deux ennemis confirmés » au combat « et d’un ennemi potentiel ».

Dans les cercles militaires, les tireurs d’élite sont appelés « multiplicateurs de force », ce qui signifie qu’ils peuvent avoir un impact démesuré sur le champ de bataille.

Mais appuyer sur la gâchette a un coût, surtout à l’ère des drones et des viseurs thermiques, qui garantissent que, quelle que soit la qualité du camouflage des tireurs d’élite, leur chaleur corporelle est susceptible de les exposer (en l’absence de vêtements anti-thermiques difficiles à acquérir). . La poussière, la fumée et parfois le flash émis par un obus de gros calibre lorsqu’il sort du canon à une vitesse supérieure à 2 700 pieds par seconde peuvent également être facilement vus.

Cela signifie que n’importe quel soldat russe qui apparaît dans la ligne de mire n’est pas un bon candidat pour être tué. La récompense potentielle doit être supérieure au risque. Ainsi, la probabilité de tirer augmente si ce soldat est une « cible prioritaire », comme un mitrailleur, un officier ou un membre d’équipage de missile guidé antichar.

Ou plus important encore : les tireurs d’élite russes.

« Ils ont des gars sympas et efficaces », a déclaré Marik, un tireur d’élite ukrainien du bataillon d’infanterie appelé Da Vinci Wolves. « Quelques-uns, mais il y en a. Je pense qu’il ne faut jamais sous-estimer un ennemi.

Son équipe avait réussi à en tuer un groupe plus tôt dans la guerre, a-t-il déclaré – non pas avec leurs fusils, mais avec l’artillerie pour s’assurer qu’aucun ne s’échappe. Les Russes tentent de faire de même lorsqu’ils repèrent des tireurs d’élite ukrainiens.

« Nous les avons probablement vus par hasard », a-t-il déclaré.

Une équipe de tireurs d’élite bien entraînés fait connaître sa présence sur la ligne de front en harcelant et en tuant jusqu’à ce qu’elle se retire – ou soit découverte et soit supprimée, soit éliminée. C’est souvent une danse délicate pour les tireurs d’élite qui choisissent leur position et choisissent soit de tirer, soit d’observer.

Tuer un autre humain avec un fusil et une lunette de grande puissance est une expérience calculée et parfois intime, contrairement au carnage frénétique et rapproché des batailles de tranchées. Surtout à longue distance, les tireurs d’élite doivent souvent attendre des heures, utilisant des applications météo, des calculateurs balistiques et des ordinateurs portables pour viser avant d’appuyer sur la gâchette.

Les balles, spécifiques au tir mortel à longue distance, et leurs douilles sont souvent assemblées par les tireurs d’élite eux-mêmes – ce que l’on appelle le « chargement manuel » – pour s’assurer qu’elles sont parfaitement pesées pour la tâche. Les munitions de précision haut de gamme sont difficiles à acquérir, étant donné les nombreux calibres utilisés par les forces ukrainiennes, c’est pourquoi les volontaires les achètent souvent à titre privé, ainsi que les fusils de précision, pour aider à approvisionner les rangs.

Et contrairement aux troupes occidentales confrontées à la complexité morale des guerres en Irak et en Afghanistan, où les insurgés se sont mêlés aux populations locales, les tireurs d’élite ukrainiens, qui défendent leur pays contre l’invasion, voient clairement l’impératif d’appuyer sur la gâchette.

« Je pense aux gens de l’autre côté. Ils ne veulent peut-être pas être ici, mais ils sont là », a déclaré Raptor, un autre tireur d’élite de l’équipe de Bart. « Il n’est pas naturel de tuer quelqu’un, mais c’est notre travail. »

En effet, les victimes sont une monnaie d’échange pour les tireurs d’élite, qui sont souvent en compétition pour les ressources avec les unités de drones et autres sur le champ de bataille. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’équipe de tireurs d’élite de Bart utilise une caméra puissante pour enregistrer leurs tirs.

« Nous avons un dicton : pas de vidéo, pas de meurtre », a déclaré le commandant de l’équipe.

Mais les tireurs d’élite font bien plus que tirer sur des personnes à longue distance. En réalité, tuer un adversaire est souvent la dernière étape d’une longue liste d’autres priorités, telles que la reconnaissance, la protection des unités d’assaut et la localisation des cibles pour l’artillerie.

Changement de vent

Vers 14 heures, le vent a changé. Il ne venait plus de la gauche, mais soufflait directement devant la position de l’équipe, provoquant un ajustement rapide de leurs fusils.

À cette époque, un redoutable drone « FPV » – un drone de course bon marché chargé d’explosifs – est apparu dans le ciel et trois obus de mortier ont atterri à proximité. Mais aucun soldat russe n’est apparu, juste les obus d’artillerie entrants et sortants qui ont fait trembler les portes dans leurs encadrements et poussé les tireurs d’élite à l’intérieur du bâtiment. Les rafales hurlaient à travers l’épave, soufflant le filet de camouflage qui aidait à dissimuler leurs positions.

Vers le crépuscule, alors que le sol se refroidissait et que le soleil couchant brillait sur les fenêtres du bâtiment russe, l’équipe a repéré quelque chose au fond d’une pièce éloignée. Était-ce une position de mitrailleuse ou autre chose ?

Sans réponse claire, il n’y avait aucune raison de tirer. Ils le déclareraient dans le rapport à leur retour, et une unité enverrait un drone explosif.

Lentement, entre le début de la soirée et l’obscurité, les membres de l’équipe ont fait leurs sacs et fermé leurs fusils. Ils se précipitèrent vers le camion et repartirent, les squelettes des maisons détruites le long de la route étant désormais éclairés par la lumière de la lune montante.

