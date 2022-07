En premier lieu, le pape nomme trois femmes au dicastère pour les évêques

Le pape François a nommé trois femmes, deux religieuses et une laïque, à un comité auparavant entièrement masculin qui le conseille dans la sélection des évêques du monde, a annoncé mercredi le Vatican.

Il avait divulgué la décision dans une interview exclusive avec Reuters plus tôt ce mois-ci, expliquant qu’il voulait donner aux femmes des postes plus importants et plus influents au Saint-Siège.

Les trois femmes sont la sœur Raffaella Petrini, italienne actuellement sous-gouverneure de la Cité du Vatican, la religieuse française Yvonne Reungoat, ancienne supérieure générale d’un ordre religieux, et une laïque argentine Maria Lia Zervino, présidente de l’Union mondiale des Organisations féminines catholiques, UMOFC.

Les trois femmes faisaient partie des 14 personnes nommées au Dicastère pour les évêques, qui examine les candidats et conseille le pape sur les prêtres qui devraient devenir évêques.

Les 11 autres nommés mercredi étaient des cardinaux, des évêques et des prêtres.