En pourparlers stricts avec la star de la télévision passionnée de danse, 78 ans, qui pourrait devenir le candidat le plus âgé de l’émission

Angela Rippon, ancienne lectrice de nouvelles passionnée de DANSE, est en pourparlers pour valser dans Strictly à l’âge de 78 ans, ce qui en fait la plus ancienne candidate de la série à ce jour.

Angela a beaucoup de forme de danse après avoir accueilli l’incarnation précédente de l’émission de la BBC entre 1988 et 1991, puis est revenue en 1998 avant sa fin.

AP : Association de la presse

Angela Rippon est en pourparlers pour devenir une candidate Strictly à l’âge de 78 ans[/caption] Rex

Et en 1976, elle a stupéfié 27 millions de téléspectateurs de l’émission spéciale de Noël de Morecambe et Wise lorsqu’elle est sortie du bureau de son lecteur de nouvelles pour exécuter une routine de danse entraînante.

Cela est arrivé à une époque où les journalistes sérieux ne s’aventuraient jamais dans le divertissement léger.

Mais ce ne sera pas sa première participation à la nouvelle incarnation de la série.

Elle a fait une apparition l’année dernière dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la BBC.

Et elle a participé à une émission spéciale Children in Need en 2011 – la même année, elle a participé à Dancing on Ice.

Une source a déclaré: « C’est un tel coup d’État pour obtenir Angela. L’équipe Strictly a adoré qu’elle fasse une apparition dans la série l’année dernière et cela a lancé le bal.

«Elle a été un véritable succès auprès des téléspectateurs, puis les bookers ont tendu la main pour entamer des discussions sur sa participation. Ce n’est pas une décision facile pour Angela car elle sait que ce serait très épuisant et difficile physiquement, mais elle est extrêmement tentée.

« Elle aime les défis et pense que cela pourrait être formidable pour elle. Elle était Mme Come Dancing, alors quelle chose merveilleuse qu’elle va être Strictly toutes ces années plus tard.

«Elle est la signature de rêve. Le public à la maison l’aimera et beaucoup d’entre eux se souviendront d’elle de l’époque où elle animait l’émission dans sa précédente incarnation.

« C’est incroyable que quelqu’un de son âge le fasse mais elle adore danser et les patrons pensent qu’elle sera une joie à regarder. »

Au cours de sa carrière, Angela a été lectrice de nouvelles de la BBC et a également présenté les émissions Rip Off Britain et Holiday Hit Squad.

Elle était auparavant présidente de l’English National Ballet et marraine de l’Old Time Dance Society.

La personnalité de la télévision Johnny Ball était l’ancien concurrent le plus âgé de Strictly.

Il avait 74 ans lorsqu’il est apparu dans l’émission en 2012.

La liste complète des stars de la nouvelle série devrait être dévoilée le mois prochain.

La présentatrice de la BBC Angela Scanlon, l’ancien acteur d’EastEnders Nigel Harman, la star de Waterloo Road Adam Thomas et Zara McDermott de Love Island devraient y participer.

Bbc

En 1976, Angela a stupéfié 27 millions de téléspectateurs de l’émission spéciale de Noël de Morecambe et Wise[/caption] Fourni par LMK Media

La future star est sortie du bureau de sa lectrice de nouvelles pour exécuter une routine de danse entraînante[/caption]