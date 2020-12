Les femmes sont au cœur d’un mouvement de protestation qui se développe et se bat dans les rues de Pologne depuis octobre, déclenché par une décision de justice interdisant la plupart des avortements. Mais cela n’a jamais été une simple manifestation. Quelque chose de plus profond se passe, et cela se construit depuis des années. Des centaines de milliers de femmes, d’adolescents et de leurs alliés masculins se retrouvent tous les quelques jours dans les rues des villes et des petites villes du pays depuis des semaines, bravant les gaz lacrymogènes, les ordonnances des tribunaux, les tactiques policières dures et la flambée des infections à Covid. Demandez-leur pourquoi et beaucoup diront qu’un soulèvement était inévitable. «Il y a une pression pour aller à chaque manifestation, même si vous êtes totalement épuisé et que vous n’avez pas l’énergie pour travailler, pour aller à l’école», a déclaré Zoe Ślusarczyk, de Varsovie, qui à 15 ans est membre d’une nouvelle la jeune génération qui a afflué vers les manifestations et choqué le gouvernement. Ce qui est en cours en Pologne, c’est une renégociation énergique des fondements du pouvoir gouvernemental et des accords en coulisses, presque exclusivement entre hommes, qui les ont construits. Les revendications des femmes pour la liberté de reproduction et leurs appels à une plus grande égalité menacent de renverser une structure de pouvoir qui existe depuis la chute du communisme.

De telles perturbations ont été observées dans le monde entier à la suite du mouvement #MeToo, qui a renversé de nombreux hommes puissants, mais aucun n’est allé au cœur de la politique aussi directement qu’en Pologne. L’égalité des sexes perturberait un arrangement politique dans le pays établi depuis des décennies: une relation symbiotique dans laquelle l’Église catholique prête son autorité aux politiciens en échange de la moralité ecclésiastique imposée par le gouvernement, notamment en restreignant l’avortement. Cet arrangement semble maintenant à beaucoup comme un marché raté avec une institution qui a été jugée manquante, après des révélations que l’église, lorsqu’elle était dirigée par le pape Jean-Paul II avant de devenir pontife, avait protégé des prêtres pédophiles. L’Église catholique polonaise a refusé de commenter cet article, mais a renvoyé le Times à des déclarations antérieures sur la sainteté de la vie et protection des enfants. Et la prétention de l’Église d’être le défenseur de la démocratie polonaise, gagnée en soutenant le mouvement Solidarité contre le communisme dans les années 1980, a été sapée par son adhésion au parti au pouvoir pour la loi et la justice, qui a démantelé les institutions libérales et promu des politiques xénophobes et autoritaires. ‘Un contrat entre évêques et politiciens’ La plupart des spécialistes des transitions politiques vous diront que les transformations réussies ont une chose en commun: leurs dirigeants ne permettent pas au parfait d’être l’ennemi du bien. La transition de la Pologne vers la démocratie et les compromis qui ont été faits n’ont pas fait exception. Après la chute du communisme en 1989, l’Église catholique a apporté un soutien crucial au mouvement pro-démocratie. Mais si cela a permis une transition plus douce vers la démocratie que dans de nombreux autres pays post-communistes, cela a laissé l’Église profondément ancrée dans la politique et capable d’insister pour que le nouveau gouvernement légifère la position de l’Église sur les questions sociales.

L’une des principales priorités de l’Église était une loi restreignant l’avortement, qui était largement disponible à l’époque communiste. La loi de 1993 sur l’avortement qui en résulta était «comme un contrat entre des politiciens et des évêques», a déclaré Joanna Scheuring-Wielgus, une députée de gauche connue pour ses enquêtes sur les abus sexuels sur enfants au sein de l’église. La loi est venue à quelques exceptions près: elle autorise les avortements en cas de viol ou d’inceste, de danger pour la vie de la mère ou d’anomalie fœtale. Mais on ne pouvait cacher le fait que les femmes jouissaient d’une plus grande liberté de reproduction sous le régime communiste qu’elles ne le faisaient dans la nouvelle démocratie.

«Ce n’était pas un compromis pour la société moderne, pour les femmes», a déclaré Danuta Huebner, membre polonaise du Parlement européen. «Émotionnellement, ce problème n’a jamais été résolu.» Les gouvernements ultérieurs ont conclu des marchés similaires sur des questions telles que l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Et en 2015, le Parti du droit et de la justice, dirigé par Jaroslaw Kaczynski, est arrivé au pouvoir avec un discours aux électeurs combinant générosité économique et nationalisme mécontent avec le conservatisme social catholique. Le candidat présidentiel du parti, Andrzej Duda, a été réélu cette année. Mais les femmes ont acquis un pouvoir économique et social alors même que le gouvernement d’extrême droite s’efforce de préserver les rôles traditionnels de genre qui restent populaires auprès des électeurs, hommes et femmes, dans de nombreuses zones rurales. Selon les données de l’OCDE, l’écart de salaire entre hommes et femmes pour les salariés médians en Pologne n’est que de 10 pour cent, l’un des plus petits écarts parmi les pays du groupe. Quarante-trois pour cent des jeunes femmes obtiennent un diplôme universitaire, contre 29 pour cent seulement des jeunes hommes. Lorsque la Pologne a rejoint l’Union européenne, cela a offert de nouvelles opportunités de travail et de voyage dans des pays plus laïques.