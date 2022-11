En Pologne, l’accueil chaleureux des réfugiés ukrainiens vacille

Une polémique en ligne animée a suivi. Certaines personnes ont partagé l’indignation de M. Kompa, tandis que d’autres ont demandé pourquoi l’historien n’avait pas acheté lui-même une machine à laver et ne l’avait pas donnée aux Ukrainiens, et pourquoi les Ukrainiens « continuent d’en avoir plus que nous ». Le message Facebook original et les commentaires ultérieurs ont ensuite disparu.

Les fracas, a déclaré M. Kompa, n’ont pas sérieusement nui à ce qu’il a décrit comme la “réponse extrêmement positive” de la Pologne aux Ukrainiens, dont près de 1,5 million se sont enregistrés dans le pays en tant que réfugiés et, pour le moment du moins, sont rester.

Mais, a-t-il ajouté, les explosions de sentiment anti-ukrainien d’une «minorité agressive et bruyante» mettent en évidence des signes indiquant que, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la fatigue et, dans certains milieux, même la colère s’installent alors que les Polonais se tournent de plus en plus vers leur propres problèmes à un moment de hausse de l’inflation, maintenant autour de 18% – tout comme la Pologne fait face à un nouvel afflux en provenance du pays ravagé par la guerre.