En politique, la moralité compte toujours

Est-il judicieux d’évaluer la moralité personnelle des hommes politiques tout en jugeant leur aptitude à occuper de hautes fonctions ? Le comportement éthique – ou contraire à l’éthique – d’un candidat devrait-il influencer nos choix lors d’une élection âprement disputée ?

Ces questions sont devenues douloureusement pertinentes étant donné la probabilité que les deux candidats des principaux partis à la présidentielle de 2024 afficheront une abondance de défauts de caractère qui attireront l’attention et inspireront des débats acharnés dans les mois à venir. L’histoire montre que la vertu et l’intégrité peuvent être essentielles pour les titulaires de fonctions que nous sélectionnons, encore plus que pour ceux qui occupent d’autres postes à responsabilité ostentatoire.

Considérez une rencontre brève mais révélatrice en 1901 entre le président en vacances William McKinley et un photographe qui avait programmé une séance avec le directeur général à son domicile de Canton, Ohio. A l’approche du journaliste, le président s’empresse de cacher son cigare à moitié fini et fait une déclaration mémorable. « Nous ne devons pas laisser les jeunes hommes de ce pays voir leur président fumer », a-t-il catégoriquement proclamé, affichant une préoccupation consciente pour sa position de modèle public.

Trois générations plus tard, un autre William très différent – ​​Bill Clinton – a pris possession de la Maison Blanche. Il appréciait également ses cigares mais utilisait les cigares dans un contexte bien moins respectable lors de sa relation avec Monica Lewinsky. L’un des défauts les plus flagrants de l’administration Clinton résidait dans son manque total de préoccupation à la McKinley quant à la manière dont sa conduite personnelle pourrait influencer ces dizaines de millions de personnes qui éprouvaient une profonde admiration à la fois pour le président et pour l’institution de la présidence.

Adopter l’idée selon laquelle les dirigeants élus devraient être honorés exclusivement pour leurs réalisations politiques et que les questions de caractère ne signifient rien pour la qualité de leur leadership, c’est réduire leur travail et leur impact à deux dimensions exsangues, presque mécanistes. Les historiens citent souvent James K. Polk comme un exemple rare d’un chef de l’exécutif qui a réussi à tenir chacune de ses principales promesses de campagne, mais il est rarement considéré comme « génial » ou « presque génial », en raison de son attitude sèche, peu sûre d’elle, querelleuse et personnelle. -le tempérament juste qu’il a amené à la plus haute fonction du pays.

Pensez aux présidents américains qui ont inspiré l’admiration la plus intense et la plus durable au cours des 235 dernières années. Aucun d’entre eux n’est parfait ou totalement irréprochable, mais ceux dont nous nous souvenons le plus affectueusement et honorons le plus systématiquement des personnalités qui ont frappé leurs contemporains et leurs descendants comme étant décents, honorables et souvent nobles. Parmi les présidents de Rushmore, il est facile de mépriser Thomas Jefferson pour les abus probables qu’il a commis, après la mort de sa femme, sur l’esclave Sally Hemings. Mais comme les autres visages gravés à flanc de montagne, l’étendue de ses intérêts, ses ambitions ambitieuses pour la nation qu’il a contribué à créer et sa capacité à collaborer avec d’autres personnes dotées d’une intelligence et d’une perspicacité profondes font de Jefferson un individu de substance, voire de grandeur.

Ce qui nous amène au leader généralement reconnu comme le plus grand de tous : Abraham Lincoln, ou « Honest Abe », comme ses contemporains reconnaissants l’ont constamment oint, même lorsqu’il était un très jeune homme. Richard Carwardine, biographe de Lincoln à l’Université d’Oxford, a écrit : « Le surnom d’« Honnête Abe » n’était pas une invention des publicistes du parti, mais une marque du respect universel dans lequel il était tenu en tant qu’avocat d’une honnêteté scrupuleuse. arène politique, où il était largement perçu comme juste et impartial dans les débats et opposé à l’obtention d’un avantage par des moyens grossiers.

WASHINGTON, DC – 27 DÉCEMBRE : les visiteurs se promènent parmi les colonnes du Lincoln Memorial alors que la statue emblématique d’Abraham Lincoln se tient derrière le 27 décembre 2022 à Washington, DC. Le mémorial fait partie des destinations touristiques les plus populaires de la ville.

Sean Gallup/Getty Images



En fait, son personnage méritait tellement de respect que même ses adversaires politiques reconnaissaient son intégrité et sa stature. « J’aurai les mains pleines », a commenté un sénateur Stephen Douglas inquiet lorsqu’il a été informé que les Républicains avaient désigné Lincoln pour le défier pour son siège en 1858. « Il est l’homme fort de son parti – plein d’esprit, de faits, de dates – et le meilleur orateur de souche, avec ses manières drôles et ses blagues sèches, en Occident. Il est aussi honnête qu’astucieux, et si je le bats, ma victoire sera difficilement gagnée.

Lincoln a acquis cette admirable réputation parce que dans ses discours, ses lettres et ses conversations privées, il a constamment souligné l’importance primordiale de la moralité personnelle et de la conduite éthique au-dessus de toute autre norme de réussite. En 1850, dans des notes qu’il avait rédigées pour un entretien avec des aspirants avocats, il écrivait : « Décidez d’être honnête dans tous les cas ; et si, selon votre propre jugement, vous ne pouvez pas être un avocat honnête, décidez d’être honnête sans être un avocat. »

Personne ne peut raisonnablement douter que les qualités personnelles de Lincoln – y compris sa capacité à travailler de manière constructive avec des adversaires d’un temps et à présider une « équipe de rivaux » dans son cabinet et un parti républicain nouvellement organisé et querelleur – ont contribué de manière incommensurable à son succès dans conduire l’Amérique à travers son épreuve la plus menaçante et la plus déchirante.

L’idée selon laquelle il y aurait quelque chose de dépassé, de démodé ou de hors de propos dans une association continue entre la moralité personnelle, la profondeur de caractère et la réussite politique constitue l’un des malentendus les plus dangereux et les plus douteux du 21e siècle. Une partie du problème réside dans la tendance réductionniste à se concentrer sur la retenue sexuelle et la fidélité conjugale comme mesure principale de la moralité personnelle, norme selon laquelle certains de nos dirigeants les plus vénérés (FDR et JFK, sans parler de Clinton et Donald Trump) sont loin d’atteindre ce niveau. normes traditionnelles. Oui, un mariage stable, honorable et à long terme indique des qualités telles que la fiabilité, la prévisibilité, les compétences en communication et la flexibilité de faire des compromis. Cela peut constituer un formidable atout pour toute entreprise politique. Mais ces capacités et ces forces de personnalité peuvent être démontrées de manière aussi concluante par des relations en dehors du mariage qu’au sein du foyer, reflétant le caractère raisonnable de base autant que le fait la romance.

Lorsque nous évaluons nos présidents potentiels, nous devons valoriser un don d’amitié ainsi que de fidélité, et honorer la capacité de se contrôler encore plus que l’expérience en matière de contrôle des autres. Nous devons également nous rappeler que la moralité signifie non seulement l’absence de vice, mais aussi la présence de la vertu – ce que nos présidents passés les plus admirables ont abondamment démontré.

L’un d’eux, le deuxième directeur général, John Adams, dîna à la Maison Blanche pour la première fois en 1800 et proposa une prière dans une lettre à son épouse Abigail. « Je prie le Ciel d’accorder la meilleure des bénédictions à cette maison et à tous ceux qui l’habiteront désormais », a-t-il écrit. « Que seuls des hommes honnêtes et sages puissent régner sous ce toit. »

Et que cette prière pleine d’espoir continue d’être exaucée.

Michael Medved anime une émission de radio quotidienne et est l’auteur, plus récemment, de La main de Dieu sur l’Amérique : la divine Providence à l’ère moderne. Suivez-le sur Twitter : @MedvedSHOW.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.