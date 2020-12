«Au départ, nous avons commencé avec 5 000 graines et nous pensions que nous les finirions en neuf mois. Mais il y a eu une réponse très forte et nous avons fini de distribuer les semences en une semaine », a déclaré Vinesh Kumar, chef des opérations au ministère de l’Agriculture des Fidji.

Le projet fournit aux résidents des semences de légumes, des jeunes arbres et des fournitures agricoles de base pour les aider à cultiver leur propre jardin potager.

Elisabeta Waqa, une résidente de Fidji, a déclaré qu’elle avait envisagé de planter un jardin avant la pandémie, mais – sans travail, temps supplémentaire à la maison et semences du ministère et d’amis – a finalement agi.

À la recherche d’un «investissement financier nul», Waqa a collecté des seaux, des caisses et d’autres planteurs potentiels pour les jeter le long des routes et à la poubelle. Bientôt, son jardin s’est transformé en conteneurs de haricots verts, de concombre, de chou et d’autres produits.

«Quand j’ai commencé à récolter environ deux ou trois semaines plus tard, j’ai réalisé, mon dieu, que c’était un passe-temps que les gens ont depuis si longtemps. Je pensais à combien d’argent je pourrais économiser en faisant cela », a déclaré Waqa.

Isolées géographiquement avec des terres arables limitées et une urbanisation accrue, de nombreuses îles et régions du Pacifique ont vu leur population passer du travail agricole traditionnel au tourisme. La tendance a conduit à une plus grande dépendance aux aliments importés tels que le corned-beef, les nouilles et d’autres aliments hautement transformés au lieu du régime traditionnel de produits cultivés localement tels que les ignames et le taro riches en nutriments.

Eriko Hibi, directeur de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture du Bureau de liaison des Nations Unies au Japon, a qualifié ce changement de «triple fardeau» de problèmes de santé: malnutrition, carences en micronutriments et obésité.

Lorsque la pandémie a frappé, presque tous les pays de la région ont fermé leurs frontières. Les chaînes d’approvisionnement maritimes – y compris les engrais pour les fermes et les produits alimentaires – ont été perturbées, ce qui a fait grimper les prix. À Suva, aux Fidji, le coût de certains fruits et légumes frais a augmenté de 75% au cours des premières semaines.

Dans le même temps, le tourisme – qui, selon Hibi, représente jusqu’à 70% du produit intérieur brut de certains pays – s’est arrêté, laissant des milliers de chômeurs avec un accès réduit à la nourriture.

«Il ne s’agit pas seulement de la disponibilité des prix sur le marché, mais aussi du pouvoir d’achat des consommateurs, qui a diminué», a déclaré Hibi.

À Tuvalu, le gouvernement a organisé des ateliers pour enseigner aux jeunes les méthodes de production alimentaire indigène, telles que la plantation de taro et la collecte de la sève des cocotiers. Aux Fidji, le gouvernement a prolongé la saison de pêche de la truite de corail et du mérou qui pouvaient être vendus comme revenu ou utilisés comme nourriture. De nombreux gouvernements ont encouragé les habitants à retourner dans les zones rurales avec des sources de nourriture indépendantes plus solides.

Tevita Ratucadre et sa femme sont retournés dans un village rural des Fidji pour économiser sur le loyer et les frais de nourriture après avoir été renvoyés de l’hôtel où ils travaillaient à cause du COVID-19.

En ville, « il faut tout acheter avec de l’argent, même si on doit mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Ratucadre. « Vous pouvez faire pousser vos propres affaires dans le village. »

Après avoir regardé ses parents cultiver quand il était enfant, Ratucadre a dit qu’il se souvenait comment planter et cultiver le manioc d’un voisin. Il cultive maintenant suffisamment de nourriture pour sa famille, dit-il.

«Quand je travaillais, j’achetais ce que je voulais manger quand je suis allé au supermarché», dit-il. « Maintenant, je dois planter et manger ce que j’ai planté. »

Mervyn Piesse, directeur de recherche à l’institut de recherche australien Future Directions International, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir quels pourraient être les avantages potentiels pour la santé, mais que les régimes régionaux pourraient passer des importations à des aliments plus frais, même après la pandémie.

«Il y a, je pense, un mouvement dans certaines parties du Pacifique où les gens commencent vraiment à penser:« Si nous pouvons cultiver notre propre nourriture pendant une pandémie mondiale, pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même en temps normal? », A déclaré Piesse.

Waqa a déclaré qu’elle était déjà décidée – bien qu’elle soit de retour au travail, elle a appris à ses enfants plus âgés à prendre soin du jardin et à récolter les produits pendant son absence.

«Maintenant, j’économise de l’argent sur la nourriture, je sais d’où vient ma nourriture et je me sens plus en sécurité avec la nourriture», dit-elle. « Je ne veux pas revenir à l’ancienne situation. »

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.