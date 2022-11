En pleine guerre, des lignes de faille se dessinent avant le sommet d’Europe centrale

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Un sommet de quatre dirigeants d’Europe centrale en Slovaquie jeudi pourrait être organisé pour redéfinir une alliance régionale qui est mise à rude épreuve par des approches divergentes de la guerre en Ukraine.

Des lignes de faille au sein du bloc connu sous le nom de Visegrad Four – Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie – sont apparues ces derniers mois à propos du soutien tiède de la Hongrie à l’Ukraine au milieu de l’invasion russe, qui a aliéné le gouvernement populiste de Budapest de certains de ses plus puissants alliés régionaux.

La réunion des quatre premiers ministres à Kosice, en Slovaquie, sera la première depuis des mois après l’annulation des précédents rassemblements du V4, y compris une réunion des dirigeants parlementaires qui a été annulée la semaine dernière après avoir été boycottée par les délégués tchèques en raison des liens étroits continus entre la Hongrie et Moscou.

Ce boycott a conduit le Premier ministre populiste hongrois, Viktor Orban, à exprimer ses doutes quant à la tenue du sommet de jeudi. Lors d’une conférence à Budapest la semaine dernière, il a déclaré que la “divergence géopolitique” au sein du V4 sur la guerre en Ukraine avait fait sa dynamique “changer de manière significative”.

“Les Tchèques et les Slovaques ont … exprimé des incertitudes et des opinions qui ont dévalorisé l’importance du V4 dans leur politique étrangère”, a déclaré Orban. “La coopération avec les Polonais n’est pas facile non plus, car s’il y a toujours un accord entre nous sur les objectifs de base du V4, la guerre russo-ukrainienne a transformé cette relation et l’a rendue plus compliquée.”

Les quatre, tous anciens membres du Pacte de Varsovie pendant la guerre froide, se sont historiquement méfiés et craignaient la Russie après avoir passé des décennies sous la domination soviétique au XXe siècle.

Pourtant, alors que les gouvernements de l’Union européenne, et peut-être en particulier ceux du flanc oriental du bloc, ont cherché à imposer des sanctions à Moscou et à priver l’économie russe de revenus vitaux en réduisant les importations d’énergie, Orban – considéré comme le plus proche allié européen du président russe Vladimir Poutine – a vigoureusement a fait pression contre les sanctions de l’UE, a interdit le transfert d’armes à travers la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine et a recherché des accords supplémentaires avec Moscou sur le gaz, le pétrole et l’énergie nucléaire.

En outre, Orban a déclaré la semaine dernière que son gouvernement opposerait son veto à un programme d’aide de l’UE à l’Ukraine d’une valeur de 18 milliards d’euros (18,6 milliards de dollars) destiné à aider à maintenir ses installations énergétiques et de santé en fonctionnement ainsi qu’à financer les salaires et les régimes de retraite.

Alors que la Slovaquie, hôte du sommet, qui assure la présidence tournante du V4, a indiqué que la politique étrangère serait minimisée lors de la réunion en faveur de discussions sur la migration, l’énergie et la durabilité, la guerre occupera une place importante et pourrait creuser un fossé encore plus profond entre Orban et ses homologues.

La Hongrie est le seul membre de l’OTAN autre que la Turquie qui n’a toujours pas ratifié l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance militaire, frustrant certains alliés qui pensent qu’accepter rapidement les pays est une priorité de sécurité au milieu de la guerre en Ukraine.

S’exprimant dimanche à Helsinki, le Premier ministre polonais de droite Mateusz Morawiecki a déclaré que les dirigeants du V4 feraient pression sur Orban jeudi pour qu’il ratifie l’adhésion des pays nordiques.

“Je suis sûr qu’avec nos amis de Slovaquie et de République tchèque, nous demanderons à Viktor Orban une ratification rapide des documents pour la Suède et la Finlande”, a déclaré Morawiecki. “C’est d’une importance cruciale pour accroître la sécurité du flanc oriental de l’OTAN et la sécurité de notre région.”

D’autres tensions risquent de remonter à la surface à Kosice. Les responsables de la plupart des voisins de la Hongrie ont réagi avec colère après qu’Orban ait publié une vidéo sur Facebook dimanche où il portait un foulard sur lequel figurait une carte de la “Grande Hongrie” – les frontières du royaume hongrois historique qui ont été abrégées en 1920 après la Première Guerre mondiale.

Les ministères des Affaires étrangères de Roumanie, d’Autriche et d’Ukraine – dont des régions appartenaient autrefois au royaume hongrois – ont accusé Orban d’irrédentisme, qui est un désir de regagner un territoire perdu. Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Rastislav Kacer, a qualifié le foulard de “dégoûtant”.

Mercredi, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré à l’agence de presse tchèque CTK que les dirigeants du V4 aborderaient l’épisode avec Orban.

“Ce que l’on peut parfois entendre de la Hongrie, que ce soit sous la forme de rhétorique ou d’actes spécifiques de représentants individuels du gouvernement hongrois, n’aide certainement pas la situation”, a déclaré Fiala. “J’ai aussi remarqué l’écharpe d’Orban et je ne doute pas que demain, cela sera mentionné lors de notre réunion.”

___

Monika Scislowska à Varsovie, Pologne, Karel Janicek à Prague, République tchèque et Jari Tanner à Tallinn, Estonie ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Justin Spike, l’Associated Press