En pleine crise, les Haïtiens trouvent du réconfort dans un endroit improbable : la soupe

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Pour Wilfred Cadet, acheter de la soupe le dimanche équivaut à aller à l’église. Assis sur des chaises en plastique à côté d’un stand de nourriture de rue niché dans une ruelle, l’Haïtien de 47 ans sirote une soupe orange dans un bol en métal à côté de son fils de 9 ans. Les Haïtiens passent devant eux en berçant de plus grands récipients en plastique, chacun désireux d’obtenir une cuillerée géante du ragoût bouillant dans deux marmites à taille humaine derrière eux.

Composée de potiron, de bœuf, de carottes, de choux – des ingrédients produits sur l’île – la soupe joumou est un incontournable de la culture haïtienne.

Et dans un moment d’aggravation de la crise dans la nation des Caraïbes, c’est l’un des rares points de fierté nationale durable.

À ce jour, lorsque vous mentionnez la soupe, les Haïtiens ne tardent pas à sourire.

« C’est notre tradition, notre culture. Cela rend les gens fiers. Peu importe ce qui se passe (en Haïti), la soupe va rester », a déclaré Cadet.

Pendant la période coloniale, les esclaves n’avaient pas le droit de manger le plat épicé et devaient le préparer pour les propriétaires d’esclaves français.

Mais les Haïtiens ont revendiqué la soupe joumou comme étant la leur en 1804 lorsqu’ils ont organisé l’une des rébellions d’esclaves les plus importantes et les plus réussies de l’hémisphère occidental.

Le soulèvement a mis fin à l’esclavage en Haïti bien avant une grande partie de la région, et le plat a gagné le surnom de “soupe de l’indépendance”.

En 2021 – la même année où le pays a sombré dans le chaos après l’assassinat de son président – la soupe a été ajoutée à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, la première cuisine qu’Haïti a sur la liste.

“C’est un plat de fête, profondément enraciné dans l’identité haïtienne, et sa préparation favorise la cohésion sociale et l’appartenance entre les communautés”, lit-on dans l’entrée de l’UNESCO.

Il est traditionnellement consommé le dimanche matin et le jour de l’indépendance haïtienne début janvier.

C’est alors que les clients commencent à franchir une paire de portes en métal noir dans le restaurant de fortune de Marie France Damas, 50 ans, à 7h30.

Nichée derrière des rangées de voitures garées, un mur de briques avec une pancarte peinte indiquant “Tous les dimanches : Soupe Joumou” et un tas de citrouilles locales, Damas travaille sur ses deux gros pots comme elle le fait depuis 18 ans.

Son mari se faufile entre des tables en plastique pour prendre des commandes pendant que sa fille coupe des légumes derrière elle. C’est une affaire de famille, mais Damas est clair.

« Je suis la patronne de la soupe », dit-elle avec un sourire.

L’entreprise lui a permis de scolariser ses enfants et de donner une belle vie à sa famille dans un endroit où les taux de pauvreté et de chômage sont parmi les plus élevés de la région.

Pour chaque Haïtien, la cuisine signifie quelque chose de différent.

Pour Cadet et son fils, cela représente un moment d’évasion du pandémonium quotidien de la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Cela a également permis à Cadet de transmettre une partie chère de la culture haïtienne à une époque où elle s’estompe lentement. Des célébrations comme le carnaval qui occupaient autrefois le devant de la scène sur l’île se sont fanées en raison de la violence profonde des gangs qui déchire la nation.

« La violence dans le pays fait partir tout le monde, et avec le temps, nous allons perdre beaucoup de traditions culturelles », a déclaré Cadet. « Mon fils, bien sûr, (ira). En ce moment, il n’aime pas Haïti.

Il espère que lorsque son fils partira, il se souviendra de leurs dimanches matins ensemble.

Pour d’autres, comme Maxon Sucan, 35 ans, c’est une façon de renouer avec sa famille et sa maison à la campagne.

Il a grandi dans une ville rurale de l’ouest d’Haïti dans une famille d’agriculteurs cultivant les légumes mêmes utilisés pour faire la soupe.

Il est venu à Port-au-Prince il y a 13 ans pour subvenir aux besoins de sa famille et travaille comme gérant dans une boîte de nuit.

Il rendait autrefois visite à sa famille six à huit fois par an, mais à cause des enlèvements et du contrôle des gangs dans la campagne, il ne peut plus rentrer chez lui.

Alors le dimanche matin, il boit la soupe comme il le faisait autrefois, et il pense à sa fille à qui il passe parfois des semaines sans parler.

“Elle a trois ans et ça me fait mal de ne pas pouvoir la voir”, a déclaré Sucan. “(Quand je mange de la soupe joumou) je me souviens de ma famille.”

Alors qu’il s’apprête à quitter le restaurant seul, berçant un grand Tupperware rempli de soupe fumante, il s’arrête.

« Quand je rentrerai chez moi aujourd’hui, je l’appellerai. Et quand je le ferai, je lui demanderai si elle a mangé la soupe », ajoute-t-il.