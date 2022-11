En pleine crise, le Hezbollah cherche un allié dans le prochain président libanais

BEYROUTH (AP) – Le chef du groupe militant libanais du Hezbollah a déclaré vendredi qu’il souhaitait que le prochain président libanais soit un homme politique qui ne “trahira” pas la faction soutenue par l’Iran et a attaqué les États-Unis pour ce qu’il a décrit comme un “siège” non déclaré. » sur son pays.

S’adressant par le biais d’un lien vidéo aux partisans réunis pour marquer la Journée des martyrs du Hezbollah, une commémoration des combattants tombés du groupe, Hassan Nasrallah n’a pas nommé de favori du Hezbollah pour le poste de président. Mais ses remarques indiquaient que le chef militant de l’ombre prévoyait d’exercer une influence sur celui qui serait élu.

Le parlement libanais n’a pas réussi à élire un nouveau président en cinq tentatives après la fin du mandat du président Michel Aoun, un puissant allié du Hezbollah, le 31 octobre. Cela a laissé le Liban dans un vide politique avec un gouvernement intérimaire qui n’a pas les pleins pouvoirs comme le pays traverse la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

« Nous voulons un président qui ne poignarde pas la résistance dans le dos », a déclaré Nasrallah, en utilisant un terme devenu synonyme de Hezbollah. “Nous voulons un président qui rassurera la résistance.”

La perception publique est que le Hezbollah de Nasrallah soutient largement le politicien Sleiman Frangieh, un proche allié, pour le poste.

La coalition libanaise soutenue par l’Occident soutient Michel Moawad, un critique sévère du Hezbollah et de son stock d’armes. Lors du dernier tour au parlement, Moawad a obtenu 44 voix en sa faveur, bien en deçà de la majorité des deux tiers nécessaire à la législature de 128 membres.

Dans le cadre du système de partage du pouvoir au Liban en place depuis l’indépendance du pays du mandat français en 1943, un président doit être issu de la secte catholique maronite ; le premier ministre est un sunnite et le président du parlement un chiite.

Le Hezbollah était le seul groupe autorisé à conserver ses armes après la brutale guerre civile libanaise de 1975 à 1990, car il combattait les forces israéliennes occupant des parties du sud du Liban. Après le retrait d’Israël du Liban en 2000, le Hezbollah a conservé ses armes, affirmant qu’elles étaient une défense nécessaire pour dissuader toute future attaque d’Israël.

Le Hezbollah a combattu Israël pour un match nul lors d’une guerre de 34 jours à l’été 2006. Israël considère aujourd’hui le Hezbollah – désigné comme groupe terroriste par les États-Unis et Israël – comme sa menace immédiate la plus grave, estimant que le groupe militant dispose d’environ 150 000 roquettes et missiles. visant celle-ci.

Nasrallah a également blâmé la “malédiction américaine” pour la pénurie d’électricité au Liban, affirmant que les sanctions de Washington empêchent le Liban de recevoir gratuitement du carburant iranien pour ses centrales électriques.

Son discours fait suite à la visite de mercredi au Liban de la chef de l’USAID, Samantha Power, qui a annoncé que les États-Unis accordaient 80,5 millions de dollars d’aide pour l’aide alimentaire et les stations de pompage d’eau à énergie solaire dans un Liban en crise.

Power a également rencontré des dirigeants politiques libanais pour faire pression pour une résolution du vide politique et pour une liste de réformes politiques et économiques requises par le Fonds monétaire international pour décrocher un programme d’aide de 3 milliards de dollars au Liban.

Bassem Mroue, The Associated Press