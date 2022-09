En pleine campagne, la thèse contestée de Mastriano rendue publique

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Une université canadienne a discrètement rendu publique la thèse de doctorat de 2013 du candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie, Doug Mastriano, sur un héros légendaire de la Première Guerre mondiale, y compris six pages de corrections récemment ajoutées qui, dans certains cas, ne semblent rien régler. .

Les chercheurs qui ont longtemps critiqué l’enquête de Mastriano sur le sergent de l’armée américaine. Alvin C. York, en proie à des erreurs factuelles, à une archéologie amateur et à une écriture bâclée, affirme que la thèse, publiée le mois dernier par l’Université du Nouveau-Brunswick, fait écho aux problèmes de son livre de 2014 basé sur la même recherche.

Mastriano a remporté la primaire républicaine en mai grâce, en partie, à une approbation tardive de l’ancien président Donald Trump. Il a acquis une notoriété politique en menant des manifestations contre les efforts d’atténuation de la pandémie, en soutenant énergiquement le mouvement visant à renverser la défaite de la réélection de Trump en 2020 et en apparaissant devant le Capitole américain lors de l’insurrection du 6 janvier.

Le sénateur d’État d’extrême droite, colonel à la retraite de l’armée, évoque régulièrement son doctorat. statut dans les remarques publiques et sur la campagne électorale comme preuve de sa connaissance. Lorsqu’une photo de Mastriano portant un uniforme confédéré a fait surface le mois dernier, il a brandi ses diplômes universitaires pour défendre sa crédibilité.

La thèse de 480 pages de Mastriano comprend un récit de l’histoire de la vie de York et les résultats des propres recherches de Mastriano. La version maintenant en ligne contient les corrections de Mastriano de juin 2021, ajoutées après qu’une plainte d’un autre chercheur a incité l’université à revoir le travail.

Un professeur d’histoire de l’Université du Nouveau-Brunswick, Jeff Brown, a fourni à l’Associated Press des documents faisant état de ses propres doutes au sujet de la thèse il y a près de dix ans, alors qu’il faisait partie du comité doctoral de Mastriano. Il dit avoir été “consterné” par la thèse et “perturbé par le fait qu’aucun membre du comité n’était qualifié pour évaluer l’énorme partie de celle-ci qui était archéologique”.

Brown a déclaré qu’il avait signalé des problèmes flagrants à d’autres membres du corps professoral et administrateurs et avait été renvoyé du comité de Mastriano par le conseiller principal – pourtant, la thèse publiée mentionnait toujours Brown sur la page de titre, donnant l’impression qu’il approuvait le matériel.

Brown a déclaré dans un e-mail que le principal conseiller de Mastriano, le professeur d’histoire maintenant à la retraite Marc Milner, lui avait dit “qu’il s’avère que je n’ai jamais vraiment eu besoin de faire partie du comité d’examen après tout, donc il n’y avait pas besoin de s’inquiéter de l’évaluation de Mastriano. dissertation (malgré le fait que je l’avais déjà fait).

“Cela m’a été présenté comme une faveur, pour me soulager de la nécessité d’avoir à décider de signer ou non”, a ajouté Brown. “Je n’ai jamais compris comment je suis soudainement devenu superflu.”

Ni Milner ni Mastriano n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires.

Les 21 révisions apportées l’année dernière, numérotées dans une liste qui passe du n ° 9 au n ° 11, incluent des références de notes de bas de page modifiées ainsi que plusieurs modifications qui ne semblent en fait rien corriger, mais plutôt ajouter un texte descriptif ou défendre des aspects de la thèse.

La correction la plus importante concerne son affirmation de longue date selon laquelle une photo d’un soldat américain menant des prisonniers allemands était mal datée et mal étiquetée par le photographe militaire en 1918, et qu’elle montre en fait York avec trois officiers qu’il forcerait à se rendre deux semaines après la date.

La certitude de Mastriano sur l’identité du soldat américain a évolué au fil des ans : il a écrit en 2007 que la photo « est maintenant censée montrer » York, puis était « assez sûr » en 2011, a décrit York comme « clairement identifié » dans la thèse de 2013 et a déclaré dans le livre de 2014 que la photo “est confirmée être” York. Mais sa nouvelle note de bas de page explicative revient en arrière, disant qu’elle “semble montrer le caporal York faisant marcher ses prisonniers dans les lignes américaines, avec ce qui est probablement les officiers allemands”.

« Il n’a pas ‘réparé’ cela – il a juste doublé son évaluation ridicule », a déclaré James Gregory, étudiant diplômé en histoire et instructeur de l’Université de l’Oklahoma, le plaignant qui a déclenché l’examen du Nouveau-Brunswick.

Il a dit que les révisions de Mastriano ignoraient plus d’une douzaine des problèmes que Gregory avait trouvés dans le livre et a soutenu que Mastriano “n’a aucune preuve autre que ce type a une moustache et ressemble à Alvin York”. Gregory prépare une liste similaire pour l’université canadienne avec ce qu’il a identifié comme étant les erreurs de la thèse.

Une porte-parole de l’Université du Nouveau-Brunswick, Heather Campbell, a déclaré que «les titres de compétence de Mastriano ne sont pas touchés» à la suite des corrections et de l’examen de l’école. Et le professeur d’histoire à la retraite Steve Turner, un autre membre du comité, a écrit dans un courriel la semaine dernière qu’il s’en tient à la décision d’accepter la thèse de Mastriano et de lui accorder un doctorat.

“Il n’y avait aucune raison de remettre en question l’authenticité ou l’exactitude des sources citées dans les notes de bas de page”, a déclaré Turner.

Turner a déclaré qu’il ne se souvenait pas que Brown avait soulevé des inquiétudes au sujet du travail, mais s’est souvenu de Mastriano comme “respectueux et poli” lors d’une réunion au cours de laquelle Turner l’a exhorté à s’engager plus directement avec les critiques de ses recherches.

“Je crois que la vérité est inexistante dans le vocabulaire de Mastriano, mais le mot ‘détracteurs’ l’est et il l’applique à quiconque est en désaccord avec lui”, a déclaré l’un de ces critiques, l’auteur britannique Michael Kelly. Le livre de Kelly de 2018, “Hero on the Western Front”, comprend une section sur la controverse sur les découvertes de Mastriano.

Mastriano prétend avoir identifié où York s’est engagé dans la fusillade avec les troupes allemandes pour laquelle il a reçu la médaille d’honneur. Mais des critiques comme Kelly qualifient son travail de mauvaise qualité et de qualité inférieure, fondé sur des preuves falsifiées et des affirmations sans fondement.

Le professeur d’histoire de Penn State, Dan Letwin, invité à évaluer la qualité de la thèse, a déclaré qu’elle ne semblait pas répondre aux normes académiques actuelles pour la recherche historique au niveau du doctorat, la décrivant comme “très insuffisante”.

“Il n’y a rien d’interprétatif ici sur les grandes questions historiques”, a déclaré Letwin.

L’année dernière, après que le livre de Mastriano a été remis en question, les responsables du Nouveau-Brunswick ont ​​refusé de commenter la thèse sans la permission de Mastriano.

Mais plus tôt cet été, le doyen de l’école des études supérieures du Nouveau-Brunswick, Drew Rendall, est revenu d’un congé sabbatique d’un an pour apprendre que la thèse de Mastriano était toujours sous embargo. Les embargos de quelques années ne sont pas rares dans le milieu universitaire, en particulier lorsqu’il est prévu de transformer le travail en livre, mais on ne sait pas pourquoi l’embargo sur la thèse de Mastriano a plus que doublé la limite habituelle de quatre ans de l’école.

Rendall a déclaré qu’il avait informé Mastriano que la thèse était rendue publique mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse.

L’éditeur du livre de 2014, University Press of Kentucky, prévoit également des corrections s’il effectue une autre impression. Mastriano a reçu une liste d’environ 30 questions, certaines concernant des fautes de frappe mineures et d’autres cherchant “des sources supplémentaires pour confirmer des informations spécifiques dans le livre”, a déclaré le directeur de presse Ashley Runyon dans un e-mail.

L’éditeur prévoit d’utiliser ses réponses et sa propre revue des sources primaires “pour les futures impressions du livre afin de corriger les erreurs”, a écrit Runyon. Mastriano a été informé des changements proposés mais n’a pas répondu, et la presse a le dernier mot dans les révisions, a ajouté Runyon.

Le livre, qui présente la photo d’un soldat conduisant des prisonniers allemands à l’intérieur et sur sa jaquette, va être modifié pour ajouter des informations sur le conflit dans une préface, a-t-elle déclaré.

Mark Scolforo, Associated Press