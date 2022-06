Des enfants sont assis près de leur maison qui a été détruite lors d’un tremblement de terre dans le district de Spera, au sud-ouest de la ville de Khost, en Afghanistan, mercredi. PA

L’Afghanistan a été secoué mercredi par son tremblement de terre le plus meurtrier depuis des décennies lorsqu’un séisme de magnitude 5,9 a frappé l’est du pays, tuant plus de 1 000 personnes et en blessant de nombreuses autres, selon un responsable régional.

La catastrophe humanitaire survient à un moment difficile pour le pays dirigé par les talibans, actuellement en proie à la faim et aux crises économiques.