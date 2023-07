En photos : Un regard sur les rénovations de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement

OTTAWA –

Plus de quatre ans après que les députés ont quitté l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement pour la rénovation d’une décennie de l’édifice historique, les journalistes ont eu un aperçu des coulisses de l’avancement du projet jeudi.

Le projet massif devrait durer jusqu’en 2031, coûter entre 4,5 et 5 milliards de dollars et devrait être achevé à temps.

« Il s’agit du plus important projet de réhabilitation du patrimoine jamais réalisé au Canada », a déclaré le sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada, Rob Wright, lors de la tournée.

« Nous devons trouver un équilibre entre la restauration du patrimoine et l’accessibilité universelle, la durabilité, le respect des exigences modernes du Parlement, la création d’un meilleur accès pour les Canadiens et la création d’un environnement plus sûr », a-t-il ajouté. « C’est un défi de taille »

Le contreplaqué protecteur recouvre une grande partie du Hall d’honneur, vu lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

L’édifice d’origine de l’édifice du Centre est entièrement rénové, les éléments patrimoniaux et artistiques étant soigneusement retirés pour être restaurés, tandis que le cœur de l’édifice fait l’objet d’une mise à niveau en profondeur.

Ceux-ci comprennent une rénovation sismique, l’enlèvement de 23 millions de livres de matériaux contenant de l’amiante et un processus d’excavation majeur pour créer une nouvelle superficie souterraine. L’excavation se prolonge également dans un nouveau centre d’accueil des visiteurs devant le bâtiment.

D’importants travaux sont en cours pour une modernisation parasismique du bâtiment, dans le but de préserver le Parlement en cas de tremblement de terre. Œuvre vue ici lors d’une tournée médiatique du projet sur la colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

Wright a déclaré que la conservation des biens patrimoniaux, la réduction de l’amiante et l’excavation de masse étaient la première phase du processus de construction, qui est maintenant en voie d’achèvement.

La phase deux du projet a déjà commencé et consiste à moderniser le bâtiment lui-même, qui ne respectait auparavant qu’environ 30 % des codes sismiques modernes et 25 % des codes de prévention des incendies modernes.

La rénovation de l’édifice du Centre en chiffres :

Plus de 20 000 biens patrimoniaux, dont des vitraux, des sculptures et bien d’autres, sont enlevés et entreposés.

200 000 artefacts découverts sur place

40 000 chargements de camions de substrat rocheux enlevés, lors de « l’excavation de masse »

Plus de 450 membres du personnel de construction travaillant quotidiennement

Plus de 70 000 emplois, selon les estimations du gouvernement, seront créés par le projet

La rotonde finement sculptée de l’édifice du Centre est protégée alors que la construction se poursuit tout autour, vue lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

Le bâtiment est également rempli d’art canadien, des sculptures uniques aux vitraux, qui sont supervisés par le sculpteur du dominion du Canada.

L’actuel sculpteur du dominion du Canada, John Philippe Smith, travaille avec une petite équipe pour reconstruire ou réparer environ 40 pièces d’œuvres décoratives pour ce projet. Il pourra ensuite mettre sa propre touche sur le bâtiment, en revenant aux pierres qui restent non sculptées dans l’édifice du Centre.

Cependant, certaines pièces sont tellement endommagées que l’équipe devra les reconstruire ou les recréer entièrement en étudiant les sculptures en désintégration pour sculpter de nouvelles versions basées sur ce que Smith peut déchiffrer de la structure restante.

Environ 40 morceaux de pierre sculptée doivent être réparés dans le cadre du projet de rénovation, certains illustrés ici lors d’une tournée médiatique des rénovations de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

Un vitrail devant être restauré dans le cadre des rénovations de l’édifice du Centre, vu lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

La troisième phase du projet consistera à tout remettre en place : apporter de nouveaux équipements mécaniques, de nouvelles technologies pour le Parlement et réappliquer les œuvres patrimoniales et artistiques qui ont été retirées pour être restaurées et conservées lors de la rénovation.

Tous les 250 vitraux de l’édifice du Centre sont également en cours de restauration – certains avec plus de 100 panneaux – en replaçant chaque panneau individuel avec un alliage plus résistant pour préserver les œuvres d’art.

Malgré l’ampleur de cette rénovation, les espaces publics familiers de l’édifice auront en grande partie le même aspect qu’avant la fermeture de l’édifice du Centre en 2018.

Les matériaux délicats sont soigneusement retirés pour être protégés et reconstruits pendant que le projet de construction se poursuit, vu lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

Des pièces patrimoniales délicates ont été temporairement supprimées ou protégées, afin que les espaces historiques puissent être reconstitués une fois la construction terminée, tandis que l’équipe de conception a travaillé pour minimiser les changements notables sur la façade emblématique du bâtiment.

Ceux qui ont un œil particulièrement attentif remarqueront qu’une partie du toit est surélevée de 4,5 mètres, et une fois la pelouse remplacée au-dessus du nouveau centre des visiteurs – actuellement une gigantesque fosse – il y aura en fait un petit espace vert supplémentaire.

L’état actuel de l’entrée généralement réservée aux députés, vu lors d’une tournée médiatique du projet sur la colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

La rotonde finement sculptée de l’édifice du Centre est protégée alors que la construction se poursuit tout autour, vue lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek

La Chambre des communes a entre-temps été dépouillée, les chaises des 338 députés étant supprimées alors que les travaux de restauration et de rénovation se poursuivent. L’équipe de conception maintient la superficie de la salle elle-même, mais devra ajouter des sièges supplémentaires, car le Canada devrait avoir cinq députés supplémentaires d’ici le retour du Parlement dans l’édifice du Centre.

Le nouveau centre d’accueil de la Colline du Parlement comprendra, entre autres, une cafétéria publique, une boutique de cadeaux, un espace d’exposition géré par la Bibliothèque du Parlement et une salle de classe polyvalente pour les visites. Permettre à la Bibliothèque du Parlement, qui supervise les visites, de doubler le nombre de visiteurs qu’elle peut accueillir chaque année.

Cela permettra également à la sécurité de la Colline du Parlement de filtrer les visiteurs avant qu’ils n’entrent dans l’édifice.

Wright a comparé l’ancien système de contrôle des visiteurs une fois qu’ils étaient déjà à l’intérieur de l’édifice du Centre au contrôle des voyageurs aériens une fois qu’ils étaient déjà dans l’avion.

Ces visiteurs auront également une nouvelle entrée, entrant par le centre souterrain avant d’entrer dans l’édifice du Centre par des cours couvertes qui étaient auparavant inutilisées.

Un ajout de trois étages sera construit au-dessus du célèbre Hall d’honneur pour créer un espace commun de rencontre pour les députés et les sénateurs, vu lors d’une tournée médiatique du projet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NOUVELLES/Rachel Swatek

La cour ouest en construction de l’édifice du Centre, vue du toit lors d’une tournée médiatique des rénovations de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 6 juin 2023. CTV NEWS/Rachel Swatek