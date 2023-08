En photos : les turbans du Premier ministre Modi le jour de l’indépendance au fil des ans

Pour le 76e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, le Premier ministre Narendra Modi a choisi un turban multicolore de style Rajasthani avec une longue traîne comme couvre-chef. Il a opté pour une kurta blanc cassé, un pantalon blanc et une veste avec une pochette.

Le Premier ministre Modi a souvent été vu en couvre-chef traditionnel de différents États du pays pour son discours à la nation.

Le Premier ministre est connu pour sa tradition de porter des turbans colorés pour ses looks du jour de l’indépendance et de la fête de la République depuis 2014. L’année dernière, il a choisi un safa blanc avec des bandes tricolores et une longue traîne comme couvre-chef. Il était vêtu d’un kurta-pyjama blanc et d’un gilet bleu marine, le turban ressortant nettement.

En 2021, il a enfilé un turban de style Kolhapuri Pheta avec une longue traînée s’étendant jusqu’à sa cheville. Il a associé le turban à une kurta bleu poudre pastel et à une étole alors qu’il s’adressait à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi.

En 2020, il opte pour un mélange de couvre-chef orange et jaune, ajoutant un foulard comme un masque de couleur blanche aux bordures orange.

En 2019, PM Modi a choisi de garder son turban Rajasthani avec des nuances d’orange et de vert en l’associant à une kurta blanche unie à manches mi-longues.

En 2018, le Premier ministre Modi a choisi le rouge et le safran pour son couvre-chef qui contrastait vivement avec sa kurta blanche.

L’Inde célèbre aujourd’hui 76 ans d’indépendance, le Premier ministre menant les célébrations. Il a déployé le drapeau national et s’adresse à la nation depuis les remparts de l’emblématique Fort Rouge.