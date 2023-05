EN PHOTOS : Les joyaux voleurs de scène, les bâillements et l’opulence du sacre – National

Le roi Charles est maintenant officiellement couronné. Le couronnement de Londres, le premier en 70 ans, a vu Charles et sa femme, Camilla, s’emparer des sceptres royaux et de la couronne.

La famille royale était absente, à l’exception de l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, qui n’a pas participé. Le roi Charles et Camilla ont tous deux enfilé des capes et des couronnes violettes (Charles avait plus de 400 bijoux) alors que la cérémonie se déroulait à l’abbaye de Westminster.

Des dignitaires royaux et des chefs d’État étaient présents, dont le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon, ainsi que des célébrités telles que Katy Perry.

Après le couronnement de Charles, la procession royale s’est poursuivie dans un défilé jusqu’au palais de Buckingham, avec des voitures dorées. Une délégation de cinq membres de la Gendarmerie royale du Canada s’est jointe au défilé.

Une fois au palais de Buckingham, le roi Charles et la reine Camilla ont fait signe depuis le balcon alors que des hélicoptères et des avions à réaction Red Arrows survolaient, ces derniers déversant les couleurs blanc, bleu et rouge.

Le couronnement n’était que le deuxième à être télévisé, après celui de la reine Elizabeth II en 1953. La reine Elizabeth est décédée le 8 septembre 2022, amenant Charles, âgé de 74 ans, sur le trône.

Le roi Charles III est le 40e souverain à être couronné à l’abbaye de Westminster et le plus ancien. Elizabeth a tenu le règne le plus long de l’histoire britannique, durant 70 ans. Le prince William est le prochain en lice pour le trône et à l’âge actuel de 40 ans, il n’aura peut-être pas à attendre aussi longtemps que Charles compte tenu de l’âge de son père.

Les enfants du prince William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, âgés respectivement de neuf, huit et cinq ans, étaient de la partie samedi. Louis a été filmé en train de bâiller, ajoutant à une série de bouffonneries des enfants au fil des années et des cérémonies.

Cependant, tous n’étaient pas favorables au maintien de la monarchie.

Les manifestants se sont également présentés au couronnement en tenant des pancartes «Pas mon roi».

Le chef du groupe anti-monarchie Republic aurait été arrêté par la police de Londres, avec cinq autres personnes.

Néanmoins et malgré le temps pluvieux, la foule s’est tout de même présentée avec des parapluies pour cet événement historique.