EN PHOTOS | Les astronomes reçoivent un cadeau 2 pour 1 avec une super lune et une comète

Monde

La super lune d’octobre est la plus proche de l’année de la Terre, et elle fait équipe avec une comète pour une rare observation des étoiles deux pour un. La super lune est à 355 288 kilomètres mercredi soir, ce qui la rend encore plus grande et plus lumineuse qu’en août et septembre.

La 3e super lune consécutive cette année est plus grande et plus lumineuse