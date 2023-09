En photos : la scène où le typhon Saola se dirige vers Hong Kong

Alors que le typhon Saola approche de Hong Kong, les citoyens se préparent à affronter la pluie et les vents destructeurs. La ville a cloué au sol ses vols, fermé sa bourse et fermé ses écoles vendredi. Les magasins étaient vides et les gens ont commencé à se barricader pour éviter les dégâts attendus, en installant des moustiquaires, en scotchant les fenêtres et en sécurisant les espaces publics.

Malgré la fermeture, les plages ont continué à attirer les gens, certains voyant dans le typhon une opportunité de surfer sur les vagues massives.

Saola reste l’équivalent d’un ouragan de catégorie 4.