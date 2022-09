La reine Elizabeth II, qui a régné pendant 70 ans, a passé la majeure partie de sa vie consacrée au service et au devoir, et lundi, la Grande-Bretagne et le monde se sont réunis pour honorer et dire un dernier adieu au défunt monarque.

Les funérailles nationales ont eu lieu à l’abbaye de Westminster. Ci-dessous quelques photos de la journée.