EN PHOTOS : Des inondations en Italie font 14 morts, des voitures submergées, des milliers sans électricité – National

Quatorze personnes sont mortes jusqu’à présent et environ 36 000 personnes ont été évacuées en raison des inondations dans le nord de l’Italie qui ont laissé les rues sous l’eau.

Les autorités ont déclaré vendredi que 43 villes ont été touchées par des inondations et des glissements de terrain et que plus de 500 routes sont fermées ou détruites, coupant l’accès à certains villages et laissant des milliers de personnes sans électricité.

Images de drone d’inondations en Italie.



Des habitants utilisent une piscine portable en plastique pour retirer leurs effets personnels, sur une route inondée de Lugo, en Italie, le jeudi 18 mai 2023.



Une voiture traverse une rue du village inondé de Castel Bolognese, en Italie, le mercredi 17 mai 2023.



Des pompiers s’entretiennent avec des habitants du village inondé de Castel Bolognese, en Italie, le mercredi 17 mai 2023.



Un garçon traverse une rue inondée du village de Castel Bolognese, en Italie, le mercredi 17 mai 2023. (AP Photo/Luca Bruno).



Les dégâts sont principalement localisés dans la région d’Émilie-Romagne, qui a été identifiée comme la plus à risque d’inondation dans le pays. Il a connu des pluies intenses la semaine dernière et deux semaines plus tôt après une sécheresse prolongée qui a rendu difficile l’absorption de l’eau dans le sol et provoqué le débordement des rivières.

La première ministre Giorgia Meloni a déclaré samedi qu’elle quitterait le sommet du G7 au Japon un jour plus tôt pour faire face à l’urgence croissante dans le pays. L’état d’urgence national devrait être déclaré la semaine prochaine lors de la réunion du cabinet italien mardi.

Les décès incluent un couple dans la soixantaine dont les corps ont été retrouvés dans leur appartement inondé par leur fils après avoir perdu le contact avec eux.

Certains survivants ont vécu des sauvetages spectaculaires depuis leur domicile, soit par hélicoptère, soit par canots pneumatiques. Beaucoup de personnes déplacées par les inondations se sont réfugiées dans des gymnases où des lits ont été installés.

Images de drone d’inondations en Italie.



Des gens marchent sur une route inondée à Faenza, en Italie, le jeudi 18 mai 2023. (AP Photo/Luca Bruno).



Une vue d’une route inondée à Faenza, en Italie, le jeudi 18 mai 2023. (AP Photo/Luca Bruno).



Des évacués se reposent dans un gymnase à Bologne, en Italie, le jeudi 18 mai 2023. (Guido Calamosca/LaPresse via AP).



« À un moment donné, ils nous ont tous dit de quitter la zone, et environ une heure plus tard, nous avons entendu un grand boum », a déclaré jeudi Claudia, 29 ans, habitante de Faenza, décrivant l’éclatement des berges de la rivière Lamone à proximité.

« L’eau vient d’inonder partout. »

Les voitures peuvent être trouvées submergées dans les rues de la ville. Plusieurs milliards d’euros de pertes sont estimées dans la région, notamment à cause des terres agricoles et des infrastructures en ruine.

Des camions et des voitures font la queue sur une autoroute endommagée à Forli, en Italie, le jeudi 18 mai 2023. (AP Photo/Luca Bruno).



Un homme marche sous une pluie battante au bord du Pô à Turin, en Italie, le samedi 20 mai 2023. (Andrea Alfano/LaPresse Via AP).



– avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters.