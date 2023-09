En photos : 50 ans depuis le coup d’État de Pinochet au Chili soutenu par les États-Unis

À cette époque, la dissidence au sein des forces armées grandissait et la CIA aidait à former et à financer les partisans d’un coup d’État militaire, dont Pinochet. Le 11 septembre, il a pris sa décision.

Les forces armées chiliennes ont pris d’assaut le palais présidentiel de la capitale, Santiago. Dans son discours final, Allende a tenté de rallier l’opinion publique. « Vive le Chili ! Vive le peuple ! Vive les travailleurs ! il a dit. Il a été tué ce jour-là.