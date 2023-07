En période d’inflation galopante, la Banque d’Angleterre a un plan… pour aider les hommes à tomber enceintes

GREAT Britain 2023 n’a jamais été aussi impressionnant.

Grèves, inflation galopante, immigration, apocalypse immobilière imminente, troubles politiques et, eh bien, misère générale de bas niveau.

La Banque d’Angleterre a déclaré que les personnes de n’importe quelle identité de genre peuvent tomber enceintes Crédit : Alamy

Il est tout simplement extrêmement rassurant de savoir que notre grande institution financière, la huitième plus ancienne banque du monde, a ses bonnes priorités Crédit : Getty

MERCI À DIEU ALORS pour la Banque d’Angleterre, la seule institution qui a le pouvoir de nous sortir tous de cette sombre impasse économique.

Parce qu’en période de bouleversements civils périlleux, NOTRE BANQUE CENTRALE A UN PLAN !!!

Roulement de tambour . . . des toilettes non sexistes et aider les hommes à tomber enceintes.

Hourra! Si cela ne fait pas baisser l’inflation, rien ne le fera !

Oui, dans une intrigue tout droit sortie d’un film d’horreur dystopique, la Banque a déclaré que les personnes de n’importe quelle identité de genre peuvent tomber enceintes.

La Banque d’Angleterre comprend la simple biologie humaine autant que l’économie. Ce qui n’est pas beaucoup.

Dans un plan de 103 pages, présentant ses références LGBTQ éveillées au groupe de pression controversé Stonewall, il a également détaillé son engagement en faveur de toilettes non sexistes.

Surtout, alors que le reste d’entre nous s’inquiète de mettre de la nourriture sur la table, il a des plans détaillés pour «améliorer» les installations sanitaires existantes, y compris les toilettes unisexes du septième étage.

Comme avantage supplémentaire pour lutter contre l’inflation, il a révélé qu’il avait également récemment introduit une politique de «congé familial», y compris le mot «parent biologique» pour désigner la mère.

La politique de congé de deuil parental de la banque, quant à elle, parle de « parents sans préciser le sexe », c’est-à-dire « le parent qui est/était enceinte de l’enfant, mais comprend des personnes de toutes les identités de genre ».

Et en avril 2021, le réseau LGBT de l’organisation a envoyé un e-mail à tous les gouverneurs et directeurs exécutifs « pour encourager le soutien à l’inclusion LGBT+ ».

En effet, cinq gouverneurs et directeurs exécutifs ont participé à une réunion du groupe de pilotage « LGBT+ et alliés » et huit se sont inscrits au reverse mentoring.

Il a également récemment placé des «avertissements de déclenchement» dans son musée, indiquant aux visiteurs qu’ils pourraient trouver cela «émotionnel et traumatisant» de voir des expositions sur ses liens lointains avec la traite des esclaves.

En outre, les membres du personnel ont également été encouragés à exprimer leurs préférences en matière de pronoms et à indiquer s’ils doivent être traités comme « elle/elle » ou « il/lui ».

Et dire que je pensais juste qu’ils devaient être pratiques avec une calculatrice.

Enfin, la banque sous pression du gouverneur Andrew Bailey propose également d’aider le personnel à payer le traitement de changement de sexe en utilisant une assurance médicale privée.

L’assurance des 4 000 employés de la Banque couvre les traitements de chirurgie pelvienne « nécessaires pour traiter la dysphorie de genre ».

Chirurgie du bassin – crise du coût de la vie triée!

Alors oui, alors que le pays s’apprête à imploser, il est extrêmement rassurant de savoir que notre grande institution financière, la huitième plus ancienne banque du monde, a les bonnes priorités.

Willy s’est réveillé en agitant

Après avoir tout gâché avec les récentes hausses de taux d’intérêt, au moins Bailey et ses coéquipiers s’en sortent maintenant et canalisent vraiment leurs énergies vers les questions économiques urgentes de la journée.

Après avoir fait grimper les taux à leur plus haut niveau depuis 2008, l’inflation demeure à 8,7 %, soit plus de quatre fois l’objectif de 2 % de la Banque.

Pourtant, il est bon de savoir qu’un banquier masculin peut allaiter.

Le bâtiment du XVIIe siècle de la Banque d’Angleterre dans la ville est connu sous le nom de The Old Lady of Threadneedle Street.

Ce qui, vraiment, est approprié car, plus de trois siècles plus tard, le Old Boys ‘Club continue de se moquer des femmes.

Ce signe de Willy réveillé ne fait que nous effacer davantage. C’est plus qu’insultant.

Naturellement, les groupes de femmes, dont Mumsnet, se sont révoltés.

Comme un membre l’a succinctement posté sur le forum : « Je préférerais qu’ils se concentrent uniquement sur leur travail, qui est la banque, plutôt que de s’acharner comme ils le font actuellement sur des choses qui ne concernent pas du tout leur entreprise. » Assez.

BOUTIQUE DE MODE OU PORNO ?

Au risque de sonner tout Mary Whitehouse, cela doit juste s’arrêter maintenant.

En parcourant Asos l’autre jour (pour un bikini de vacances), j’ai été confronté à une multitude de modèles OnlyFans-esque.

Certains clichés d’Asos frôlent le porno soft

Une telle sur-sexualisation est à la fois étrange et profondément inappropriée

Certains des clichés – un *e à la caméra, tacauds suggestifs et t* ts out – étaient à la limite du porno soft.

Les écoliers et les mamies à la recherche de cadeaux parcourent Asos. Une telle hypersexualisation est à la fois étrange et profondément inappropriée.

BOOS À PAS D’ALCOOL

NOUS buvons plus de bières et de spiritueux sans alcool que jamais.

Ces Britanniques ne sont pas mon genre de Britanniques.

Les recherches de Tesco montrent des ventes record de produits sobres, avec des ventes de bière sans/faible en hausse de 25 % en juin par rapport à janvier.

Non non Non.

Le seul été sec que je souhaite se présente sous la forme d’un réchauffement climatique et d’une bon canicule, s’il vous plaît.

J’AI ESSAYÉ WFH… ET C’EST UNE DOULEUR DANS LE CUL

ÉCHAPPER à la maison, ce ne sont pas toutes des visites au réfrigérateur et à Netflix l’après-midi.

Il s’avère que les configurations de bureau de la FMH de mauvaise qualité contribuent à une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de maladie de longue durée et bénéficiant de prestations.

La configuration des bureaux de la FMH contribue à une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies de longue durée Crédit : Alamy

Je ne suis pas surpris.

Tous les lundis j’écris cette chronique depuis chez moi, recroquevillé comme le singe hors des étapes du schéma de l’évolution de l’homme.

Coincé dans une chaise Amazon bon marché, tachée de café et achetée par la panique, à la fin de la journée, tout – TOUT – fait mal.

Juste quand apprendrons-nous que le travail à domicile n’est pas vraiment une sorte d’élixir d’entreprise, c’est simplement une facture physiologique en attente.

Maman morte lancée sur Pink. Un-Brielievable

TOM Jones a eu la vie facile. Là où il était une fois des fans surexcités qui lançaient leur culotte aux pop stars, aujourd’hui les choses s’assombrissent.

Un nouvel engouement de la génération Z pour lancer des objets étranges au milieu du spectacle est aussi étrange que sinistre. La semaine dernière, la superstar américaine Pink a été confrontée à un sac de cendres – oui, la mère décédée d’un fan.

La superstar américaine Pink a été confrontée à un sac de cendres – la vraie mère morte d’un fan Crédit : BackGrid

Et il y a quelques jours, la pauvre âme s’est fait lancer une meule géante de brie.

Pendant ce temps, Bebe Rexha a récemment eu besoin de points de suture après qu’un membre de la foule l’ait allumée avec un téléphone portable, et Harry Styles a été louché lorsqu’un fan lui a lancé Skittles dans les yeux.

Assez, les enfants.

ENTERREMENT LIQUIDE ? NON, TA

COMME écrit précédemment, j’ai méticuleusement planifié mes funérailles jusqu’au TRÈS DERNIER DÉTAIL.

Je suis toujours debout d’Elton retentira alors que mon petit corps en décomposition est lentement abaissé, les amis et la famille gémissant depuis les lignes de touche, six pieds sous terre.

Euh, mais pas si Co-op Funeralcare a quelque chose à voir avec ça.

Les «aquamations», c’est-à-dire les funérailles aquatiques, arrivent officiellement en Grande-Bretagne, ce qui signifie essentiellement que les gens seront liquéfiés à leur mort.

Le processus consiste à décomposer rapidement un cadavre dans un courant d’eau et de produits chimiques alcalins, ne laissant que du liquide et des os. Miam.

La liquidation est, apparemment, une alternative plus écologique aux enterrements et aux crémations.

Franchement, quand je suis un petit tas de liquide fumant et d’os, je ne me soucierai pas trop de la planète.

Désolé Coop.

C’EST PAS COOL D’ÊTRE GROS

Les adolescents en surpoids ne pensent pas qu’ils sont gros, selon une nouvelle étude.

L’évolution des perceptions de l’image corporelle signifie que les jeunes sous-estiment de plus en plus leur propre poids corporel et refusent de suivre un régime ou de faire de l’exercice.

Les gros enfants ne sont pas cool, ils sont un fardeau du NHS en devenir Crédit : Alamy

Bien sûr, c’est bien que les mannequins n’aient plus besoin d’être minces anorexiques, les clavicules ne sont pas un marqueur de réussite physique et les « corps de papa » sont cool.

Mais les gros enfants ne sont pas cool, ils sont un fardeau en devenir pour le NHS.

Idolâtrer les chanteurs, les influenceurs et les mannequins souffrant d’obésité morbide n’est pas la bonne façon de procéder.

« BoPo » – la positivité corporelle – n’est pas seulement une mode éveillée, c’est une mode criminellement dangereuse.