Le Père Noël a parcouru les rues de la périphérie de la capitale vénézuélienne Caracas ce week-end, offrant aux enfants des cadeaux allant du pain aux vêtements à un moment où le pays est aux prises avec le coronavirus pandémie et un effondrement économique.

Les Vénézuéliens célèbrent à nouveau Noël en crise alors que la nation de l’OPEP termine une sixième année de récession et un tiers d’hyperinflation qui a détruit le pouvoir d’achat et alimenté une migration de masse.

L’association à but non lucratif Santa in the Streets, qui depuis 14 ans a reçu des dons de vêtements et de jouets et les a donnés aux familles et aux enfants des zones pauvres du pays, a distribué samedi des cadeaux dans la banlieue de Guarenas.

Un jeune homme nommé Raymar déguisé en Père Noël s’est approché des files d’enfants qui attendaient avec leurs parents pour recevoir du pain et de la Bologne, des vêtements, des chaussures et des jouets.

Amilcar Ruiz, coordinateur local de Santa in the Streets, a déclaré que cette année, le groupe avait distribué plus de nourriture en raison des besoins de la communauté sous la pandémie. Les années précédentes, le groupe a apporté plus de jouets.

« (La communauté) a dit: » Ne nous laissez pas de côté « », a déclaré Ruiz. « Les familles ont (moins de capacité) à nourrir leurs enfants. »

Le salaire minimum mensuel du Venezuela équivaut à un dollar, ce qui est à peine suffisant pour acheter un kilo de riz.

Le président Nicolas Maduro a autorisé l’année dernière l’utilisation généralisée du dollar pour la première fois en 15 ans, stimulant le commerce mais créant également un écart croissant entre ceux qui ont accès aux billets verts et ceux qui font la monnaie locale du bolivar.

« Il y a une pandémie, mais les gens ont besoin d’un câlin, d’un morceau de pain », a ajouté Juan Monroy, l’un des organisateurs de l’activité.