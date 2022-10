En pensant à la carte que j’ai suivie dans le voyage de ma vie – Shaw Local

Parfois, il est important d’être là. Encore.

Parce que nous avons tous des spots – des lieux – qui nous parlent.

Ils varient en taille : pays, états, villes, adresses personnelles, même un espace dans votre maison.

Ils nous parlent. Souvenirs chuchotés. Faire signe. Donc, de temps en temps, il semble important d’y aller. Soyez là.

Tenez-vous là. Faire une déclaration. Surtout à vous-même. Offrir un témoignage personnel sur le temps.

« J’étais là », j’annonce. Et être ici était important et je veux le ressentir à nouveau.

Je suis un Midwest. Né et élevé dans l’Illinois. Plus spécifique du nord de l’Illinois. Surtout des petites villes, même si je suis né à Chicago.

Lonny Caïn

Les épingles de ma carte de la vie incluent Elburn, Sandwich, Gênes, Hampshire, Aurora, North Aurora, DeKalb, Sycamore, Millington, Rockford, Joliet, Braidwood et depuis de nombreuses années Ottawa.

Ces villes et routes rurales qui relient plusieurs d’entre elles ont marqué ma jeunesse, mon éducation et ma carrière.

J’ai mes favoris.

Au fil des ans, je suis allé plusieurs fois à DeKalb. C’est un voyage dans le temps à chaque visite. C’est là que j’ai découvert le journalisme et le but et beaucoup de choses sur moi-même.

Une grande partie de cela a eu lieu dans un bâtiment spécifique sur le campus de la Northern Illinois University.

Chaque fois que je visitais le campus, je m’arrêtais devant ce bâtiment, m’arrêtais sur son terrain pour entendre à nouveau le grincement du gravier. La beauté du lagon environnant et l’ondulation de la rivière Kishwaukee à proximité semblaient constantes et permanentes.

Je sortais, me promenais et regardais les immenses fenêtres vides qui absorbaient la vue.

Je pouvais « voir » à l’intérieur et « entendre » la bousculade du journal étudiant à la date limite. Et le talent incroyable qui a rendu tout cela possible. J’en faisais partie et quand ce bâtiment a été démoli, c’était douloureux.

Je serai de retour à DeKalb cette semaine, sur le campus pour un événement de journalisme. Les anciens ont été invités et certains de ces incroyables talents seront là.

Pourtant, je prendrai le temps de redescendre vers cet endroit spécial. Juste être là. Tenez-vous là. Même pensé que c’est une zone herbeuse vide maintenant. Un flot de souvenirs me rappellera que j’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant.

J’ai fait des pèlerinages similaires là où j’ai grandi à North Aurora et j’ai survécu à la majeure partie de ma scolarité de base.

Je conduis le vieux quartier où les arbres sont devenus un hommage au temps. Je me gare et marche dans « ma » rue, sachant qu’il y a probablement des yeux curieux qui me regardent attentivement.

J’espère que quelqu’un me demande ce que je fais. Je veux leur dire que j’habitais ici.

Je me souviens d’avoir marché dans la rue la nuit. Après une pluie. Profitant de l’humidité fraîche, mais trempé uniquement dans mes propres pensées d’adolescent.

Le début des vacances d’été a chaque année libéré un petit troupeau de vélos pédalant ici et là et partout. Suivre le camion de glaces ou le camion crachant du brouillard pour tuer les moustiques. Les arrière-cours reliées étaient une aire de jeux.

Et ma maison. Toujours là. Toujours ma maison… en mémoire.

Oui, c’est ce que je fais parfois. Juste être là. Encore.

Et poussez cette épingle un peu plus profondément dans la carte une fois de plus.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.