En Pennsylvanie, les élections de 2020 suscitent toujours la fureur. Et un recomptage.

M. Metzger – l’un des deux républicains de la commission qui a approuvé le recomptage – a déclaré qu’il avait voté pour lui après que des milliers de personnes aient signé des pétitions, et d’autres l’ont approché dans la rue en disant qu’ils ne voulaient pas voter parce qu’ils se méfiaient du système. . Maintenant que le recomptage correspondait à ce que les tabulatrices de vote avaient montré en 2020 et qu’il n’y avait aucune preuve de fraude, a déclaré M. Metzger, il était temps de passer à autre chose.

“En ce qui me concerne, j’en ai fini avec ça”, a-t-il déclaré.

Avant que les commissaires ne votent pour le recomptage, Mme DiSalvo et M. Stroehmann ont présenté les résultats de ce qu’ils ont appelé une prospection porte-à-porte de certaines résidences du comté. La sollicitation a été menée par des bénévoles d’Audit the Vote PA, un groupe fondé en 2021 sous la fausse croyance que M. Trump, et non M. Biden, a gagné la Pennsylvanie.

Les solliciteurs ont affirmé avoir trouvé plusieurs «anomalies», y compris des votes compilés de personnes dans des maisons de soins infirmiers qui ne se souvenaient pas d’avoir voté, ainsi que des personnes qui ont déclaré avoir voté, bien qu’il n’y en ait aucune trace.