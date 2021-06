En pêchant pour un rendez-vous, un homme ajoute accidentellement 14 filles à une discussion de groupe

Les scènes de rencontres se sont effondrées depuis que la pandémie de Covid-19 nous a tous obligés à rester à la maison, avec des restrictions imposées à l’échelle mondiale. Alors que le monde revient progressivement à la normale, les célibataires désespérés espèrent passer du bon temps bientôt en se fixant un rendez-vous. Cependant, un Britannique vient de s’attirer des ennuis lorsqu’il a envoyé le même texto à 14 femmes avec lesquelles il avait déjà jumelé sur le site de rencontres Bumble. L’homme a accidentellement fini par discuter en groupe de toutes les femmes qui, heureuses d’être présentées les unes aux autres, l’ont claqué et l’ont traité de «perdant».

Les captures d’écran hilarantes du fil de discussion ont été partagées par un utilisateur d’Instagram, où l’homme -avec le nom d’utilisateur « British Will » – s’adresse aux femmes comme « Hey Stranger! » en leur disant qu’ils s’étaient jumelés avec lui sur Bumble l’année dernière, mais qu’ils n’avaient pas pu se rencontrer à cause de Covid. Il leur a également demandé s’ils étaient toujours célibataires, car il était de retour en ville.

Ce qui a suivi a été une conversation inestimable lorsque des réponses hystériques ont afflué alors que les femmes ne manquaient pas l’occasion en or de le séparer.

La première femme lui a dit au revoir et lui a demandé s’il venait d’envoyer un texto à 14 filles à la fois. D’autres ont uni leurs forces et ont profité de l’occasion pour se lier tout en insultant la tentative désespérée de la volonté britannique de les gagner. L’une des femmes lui a dit de « sucer respectueusement l’annonce *** », tandis qu’une autre a déclaré qu’elle était allée à un rendez-vous avec lui et « il a définitivement pêché le chat… juste pour info ».

L’une des dames a laissé tomber son nom d’utilisateur Instagram et a invité d’autres femmes à profiter de son toit, leur promettant de s’amuser plus qu’avec ce perdant.

Will a essayé de jouer cool quand il a réalisé son erreur, mais les femmes ne l’ont pas voulu et ont partagé leurs expériences individuelles de poisson-chat avec Will. Alors que de plus en plus d’histoires de pêche au chat étaient au grand jour, Will a quitté le groupe d’un air penaud, suivi d’une conversation saine alors que les femmes déclaraient à quel point elles étaient heureuses de s’être rencontrées.

Après un certain temps, le nom du groupe a été changé en « British Wills Angels » et les étrangers nouvellement rencontrés ont remercié l’homme de les avoir connectés. Ladite publication Instagram a explosé avec des tonnes de commentaires et plus de 85 000 likes, dont un de la poignée officielle de Bumble.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici