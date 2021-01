BARCELONE, Espagne: Youssef En-Nesyri a réussi un tour du chapeau pour mener Séville à une victoire 3-0 contre Cdiz, propulsant l’équipe andalouse à la troisième place du championnat espagnol samedi.

En-Nesyri compte 12 buts en 19 tours et mène le championnat espagnol. L’attaquant marocain a également marqué un triplé lors d’une victoire 3-2 contre la Real Sociedad il y a deux semaines. Il compte quatre buts cette saison en Ligue des champions, où Séville affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de finale le mois prochain.

En-Nesyri a ouvert le score à la 35e minute après que le tir de Jess Suso Fernndezs a touché le poteau et est tombé pour qu’il acheva.

En-Nesyri a ajouté un deuxième but quatre minutes plus tard avec une tête précise pour envoyer un coup franc de Suso à travers une zone bondée et dans le filet.

Il a atteint son tour du chapeau à la 62e avec une autre tête après un mauvais dégagement.

Après sa sixième victoire en neuf tours, Séville a avancé de deux points devant Barcelone, qui se rend à Elche dimanche.

Samedi également, Villarreal, cinquième place, a égalisé Barcelone aux points après un match nul 0-0 avec Huesca, dernière place. Barcelone devance Villareal à la différence de buts.

___

