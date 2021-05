En mouvement: le retrait tôt le matin des voitures de luxe de Ronaldo alimente de nouvelles rumeurs de sortie de la Juventus (VIDEO)

Le quotidien italien Tuttosport a partagé des nouvelles du clip, qui a été mis en ligne par Per Semper Calcio.

Dans ce document, un groupe d’hommes travaille dans l’obscurité et peut être vu charger les voitures de plusieurs millions de dollars sur un véhicule de transport.

Appartenant à Rodo Cargo, l’entreprise est une entreprise de déménagement bien connue de Lisbonne.

# CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔 (Vidéo @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr – Giacomo Scutiero (@SCUtweet) 17 mai 2021

Une telle action ravivera immédiatement les rumeurs selon lesquelles Ronaldo envisage de passer au Sporting, après avoir récemment célébré la première victoire du club en Liga portugaise en 19 ans, qui reposait le contrôle du titre du duopole de Benfica et de Porto.

‘Je lui parlerai [Cristiano] pour le ramener, « sa mère Dolores s’est engagée à enregistrer.

« L’année prochaine, il jouera [Sporting stadium] Alvalade. «

Pourtant, le super-agent Jorge Mendes a tenté de verser de l’eau froide sur un tel discours ces derniers jours en déclarant: « Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, en fait, comme il l’a démontré publiquement. »

« Mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal. »

Cela ne signifie pas non plus que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or reste en Italie, la collection retournant peut-être à la maison jusqu’à ce qu’il ait décidé de sa prochaine destination.

Jorge Mendes: «Cristiano Ronaldo ne revient pas au Sporting. Il est fier du titre remporté mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal », a-t-il déclaré à Record. 🇵🇹 #Sportif#Juventus – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 mai 2021

Comme mentionné, l’opération a été réalisée à trois heures du matin, ce qui suggère que l’homme de 36 ans ne voulait pas que cela soit connu.

Cependant, avec les paparazzi surveillant chacun de ses mouvements, cela a évidemment échoué et crée le buzz que la superstar quittera cet été un an avant l’expiration de son contrat en 2022.

L’esprit de Ronaldo pourrait être décidé en fonction de la performance de la Juve lors de ses deux derniers matches de la saison.

Les rivaux de qualification de la Ligue des champions, Atalanta, attendent mercredi lors de la finale de la Coppa Italia.

𝙄𝙩’𝙨 𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙘𝙡𝙚, 𝙖 𝙩𝙝𝙧𝙞𝙡𝙡, 𝙖𝙣 𝙚𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣. 🤩𝘼 𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨. 🏆𝗜𝘁’𝘀 𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻. 💪#TIMVISIONCUP#ForzaJuvepic.twitter.com/Py0beBuAKY – JuventusFC (@juventusfcen) 17 mai 2021

Mais remporter ce cinquième trophée à Turin ne garantira pas la chance de concourir pour l’homologue continental aux grandes oreilles Ronaldo a reçu plus de 100 millions de dollars du Real Madrid en 2018 pour gagner.

À l’extérieur, avec 75 points, la Juve, cinquième, est à la merci de l’Atalanta, de l’AC Milan et de Naples qui glissent lors de la dernière journée de dimanche.

Le football de la Ligue Europa ne fait probablement pas appel à Ronaldo, ce qui a conduit à transférer des histoires le liant au PSG et à l’ancien club de Manchester United.

FINO ALLA FINE 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/TcO0CmP4De – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 mai 2021

Malgré ses années avancées, cependant, et un KO humiliant à Porto dans l’UCL où il a été inefficace, on peut affirmer que Ronaldo a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau avec un impressionnant 29 buts cette saison.

Ce retour le verra remporter le prix du meilleur buteur Capocannoniere pour la première fois en Italie. Mais cela pourrait être son chant du cygne en Serie A si la Juventus ne parvient pas à battre Bologne ou à gagner avec d’autres résultats qui ne vont pas dans leur sens.