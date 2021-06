« En mission pour blesser quelqu’un » : une star de la LNH bannie après avoir « arraché un CHUNK OF RIVAL’S HAIR » lors d’une attaque écoeurante (VIDEO)

L’incident s’est produit lors du match 1 d’un affrontement en séries éliminatoires entre les deux équipes sur la route de la Coupe Stanley.

Au cours de la troisième période, alors que les colères s’échauffaient, Reaves a été capturé en train de frapper Graves à l’arrière de la tête, puis de le jeter sur la glace et de poursuivre l’objet de sa colère alors qu’il était encore à terre.

Reaves recevant une intention de blesser un penalty dans le feu de l’action, la ligue a expliqué plus tard son action contre lui.

Ryan Reaves devrait être suspendu pour cela. Absolument dégoûtant. pic.twitter.com/JANp1QP8zc – Tyler Roney (@TylerJRoney) 31 mai 2021

« Reaves continue l’altercation, utilisant le poids de son corps pour forcer la tête de Graves dans la glace », il a dit dans une vidéo de suspension.

« Alors que les officiels et les autres joueurs tentent sans succès de séparer les deux, Reaves continue de pousser avec force sur les Graves vulnérables, arrachant finalement son casque. »

« Au cours de cette mêlée, les officiels et Reaves reconnaissent qu’un morceau de cheveux de Graves a été arraché par Reaves », il a conclu.

L’attaquant des Golden Knights Ryan Reaves a été suspendu deux matchs pour conduite brutale et antisportive lors du premier match contre l’Avs hier soir #VegasBorn – Jesse Merrick (@JesseNews3LV) 31 mai 2021

Avant que la décision ne soit rendue, l’entraîneur de Reaves, Peter DeBoer, a déclaré lundi qu’il était « pas difficile à défendre » sa charge.

« Pour moi, Ryan Reaves est l’un des durs les plus propres que j’ai vu dans la ligue au cours de mes 12, 13 ans », il prétendait.

Mais de l’autre côté de la rondelle, le capitaine des Avalanches Gabriel Landeskog a insisté pour que « Reaves a pour mission de sortir et de blesser quelqu’un dans le troisième [period], et c’est ce qu’il sort et fait. »

#Avs le capitaine Gabriel Landeskog sur Ryan Reaves: « Reaves, il a pour mission d’aller là-bas et de blesser quelqu’un dans le troisième. C’est ce qu’il fait. » – Peter Baugh (@Peter_Baugh) 31 mai 2021

Le débat est donc divisé sur le personnage de Reaves.

Lui et ses coéquipiers des Golden Knights ont été bouleversés par Graves lorsqu’il a exécuté un coup dur tardif qui a blessé Mattias Janmark avant cela en deuxième période, Graves s’en est tiré légèrement grâce à une pénalité mineure de deux minutes pour interférence.

Mais il y a quelques jours, il a également été surpris en train de pousser Ryan Suter du Wild du Minnesota dans le poteau, lors d’un match décisif dans la série que l’équipe de Vegas a fini par gagner 4-3 – pour aller de l’avant contre l’Avalanche.

Assez avec Ryan Reaves, c’est un coup de type suspension pic.twitter.com/tI82OZX34J – Alex Micheletti (@AlexMicheletti) 29 mai 2021

Un journaliste qui couvre la tenue du Colorado a demandé « Suspendez Ryan Reaves maintenant. Blague absolue, » sur Twitter, et a rencontré des fans de chaque côté qui l’ont soutenu ou pensaient que Graves aurait dû être réprimandé à la place.

L’incident a été appelé « Absolument dégoûtant » ailleurs, en plus de la marque Reaves « le joueur le plus nul de la ligue » et un « blague d’un être humain ».

« Vegas est vraiment une franchise d’ordures », il a été ajouté.

Je te l’ai dis. Suspendez Ryan Reaves maintenant. Blague absolue – Kyle Keefe (@kylekeefetv) 31 mai 2021

Une autre partie a affirmé que Reaves « Je cherchais ça » et admis « s’il est parti pour l’éternité, ça me va ».

Réagissant à la suspension lumineuse, un expert a déclaré : « Juste deux matchs, après que vous lui ayez donné un laissez-passer gratuit il y a une semaine. C’est pourquoi les gars continuent de retourner au puits, les conséquences n’existent fondamentalement pas. »

Des détracteurs plus cinglants l’ont surnommé « des ordures » et la ligue « gênant », tout en déplorant que « pas de message » avait été envoyé à Reaves ou à des délinquants similaires.

Juste deux matchs, après que tu lui aies donné un laissez-passer il y a une semaine. C’est pourquoi les gars continuent de retourner au puits, les conséquences n’existent fondamentalement pas – Jeff Veillette (@JeffVeillette) 31 mai 2021

En 2013, Reaves, qui jouait alors pour les Blues de St. Louis, a également été impliqué dans l’un des coups de poing les plus fougueux de ces derniers temps avec George Parros des Canadiens de Montréal.

Gagnant des félicitations en tant que « dur à cuire » parmi les puristes du combat de hockey pour avoir affronté un « poids lourd chevronné », Reaves est clairement moins apprécié dans la ligue.