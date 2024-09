En mémoire de Michael Clarkson, militant de Little Haiti

Michael Clarkson, un activiste communautaire de Little Haiti connu pour être un fervent défenseur de la conservation de l’environnement, est décédé à la fin du mois dernier après une bataille privée contre le cancer. Il avait 75 ans.

Clarkson est né en 1949 à Louisville, dans le Kentucky. Adolescent, il s’inspire de l’activisme de Muhammad Ali, originaire de Louisville, et devient membre fondateur de la section de Louisville du Black Panther Party for Self-Defense. Le déménagement d’Ali à Miami en 1960, Clarkson a fait de même, et Clarkson a déménagé du sud de la Floride au Kentucky au fil des ans avant de faire de Miami sa résidence permanente en 2016.

Au cours des années 1970, Clarkson a remarqué que la croissance du mouvement environnemental découlait du mouvement des droits civiques et s’alignait sur le travail de rénovation urbaine prôné par les Black Panthers. Voyant cela, Clarkson est devenu un défenseur de l’environnement.

Clarkson, qui était également un activiste lors des émeutes de McDuffie dans les années 1980, prenait régulièrement la parole lors de réunions communautaires et organisait des événements de distribution de nourriture à Little Haiti. Il croyait que les problèmes sociaux comme le racisme systémique et la pauvreté avaient des liens directs avec la santé de la planète.

« Nous avons un point commun fondamental. Il a trouvé que la Terre était son centre d’intérêt, sur lequel nous devions concentrer notre guérison », a déclaré Albert Gomez, un ami et collègue de longue date de Clarkson. « C’est pourquoi la plupart de ses programmes étaient axés sur les jardins verts et l’alimentation de la communauté. »

Gomez, 51 ans, était l’une des trois personnes présentes dans la chambre d’hôpital de l’activiste avant son décès. Clarkson a gardé ses problèmes de santé pour lui et n’a pas voulu inquiéter les personnes de son entourage.

Bien que Clarkson ne soit pas riche en biens monétaires, il s’efforçait de tirer le meilleur parti possible de son temps. Malgré l’instabilité financière qu’il a connue dans sa propre vie, il passait ses journées à s’organiser pour subvenir aux besoins des autres, a déclaré Gomez.

« Il y a quelque chose à dire sur le fait de faire quelque chose et de s’inquiéter de payer le loyer, mais de téléphoner pour collecter des fonds pour le repas de cette semaine », a-t-il déclaré. « Dans ma formation, c’est la mentalité fondamentale de la résilience. C’est un état d’esprit selon lequel tout ira bien. »

Michael Clarkson (au milieu) discute avec les résidents locaux de ses préoccupations.

L’amour de Clarkson pour la communauté était égalé par sa passion pour le basket-ball des Miami Heat. Lorsque les Heat ont battu les Boston Celtics pour se qualifier pour la finale NBA 2023, Gomez a emmené Clarkson voir le match au Kaseya Center. « Il a dit : ‘Si je ne fais rien d’autre, je coche la case ce soir’ », se souvient Gomez.

Zelalem Adefris, PDG de l’association à but non lucratif Catalyst Miami, a rencontré Clarkson pour la première fois en 2016 lors d’une réunion communautaire de Little Haiti. Elle a été captivée par ses remarques et lui a demandé de rejoindre le nouveau groupe de l’association à but non lucratif Programme CLEAR, formation au leadership pour sensibiliser les gens aux menaces climatiques à Miami, trouver des solutions et développer un plaidoyer pour soutenir leurs quartiers.

« Il était très profond, et il avait aussi la capacité de dire clairement ce qui se passait et de faire des parallèles entre ce qu’il avait vu au cours de sa vie, en grandissant dans les années 60 et 70, et ce qui se passait à Miami », a-t-elle déclaré. « Il indiquait toujours clairement ce qui devait être fait, avec une analyse claire et étayée. »

Adefris, 32 ans, apprécie la façon dont Clarkson l’a motivée à devenir une citoyenne plus active et plus débrouillarde. En travaillant avec Clarkson par l’intermédiaire de CLEAR, Adefris a contribué à sensibiliser des centaines de membres de la communauté au changement climatique et aux moyens de soutenir les quartiers dans lesquels ils vivent.

Clarkson avait le don de comprendre les problèmes communautaires, comme la chaleur extrême, qui n’étaient pas abordés, a-t-elle déclaré. Afin de recueillir des données qui n’existaient pas à l’époque sur les températures extrêmes dans les zones mal desservies, Adefris et Clarkson avaient un plan. Entre 2018 et 2019, Clarkson a travaillé avec des jeunes de Little Haiti pour laisser des capteurs de suivi de la chaleur dans le quartier afin de rechercher à quel point les températures étaient élevées dans la communauté.

Après avoir analysé les mesures des capteurs de chaleur, l’équipe a découvert que Little Haiti était en réalité de 10 à 30 degrés plus chaude que les températures rapportées par Weather Channel.

Clarkson a également renoué avec sa fille Joy Afeni Clarkson-Bowie au cours de ses dernières années, la rencontrant pour la première fois en 2016. Clarkson l’avait nommée Joy Afeni en l’honneur de sa compatriote Black Panther Afeni Shakur, la mère de Tupac Shakur. Il a été marié à la mère de Clarkson-Bowie pendant sept ans, mais le couple a divorcé alors qu’elle était encore bébé.

Les gens demandent souvent à Clarkson-Bowie, 43 ans, de parler de l’expérience de sa première rencontre avec son père en tant qu’adulte, et elle insiste sur le fait que c’était un moment paisible.

« C’était pour le moins révélateur », a-t-elle déclaré. « C’était de l’amour. Mon père était connu pour son activisme dans tout le pays. Je comprends les choses qu’il devait faire dans son cœur et dans son esprit. Il devait répandre son amour. Peu importe où il était, il s’agissait de son amour pour les gens. »

Aujourd’hui, Clarkson-Bowie est une évangéliste chrétienne basée à Miami Gardens qui se consacre à aider la communauté en organisant des collectes de nourriture. Au cours de la même période où Clarkson-Bowie a rencontré son père, elle a adopté sa petite fille, Spirit. En 2019, elle et son mari, Mareo Bowie, ont eu leur deuxième enfant, Summer. Les deux enfants adoraient Clarkson, et il est devenu un élément incontournable de leur vie.

« Ils l’adoraient », a déclaré Clarkson-Bowie. « Il se faisait un devoir de venir assister à des récitals de piano et à Chuck E. Cheese. »

Michael Clarkson avec ses petites-filles Spirit (à gauche) et Summer (à droite).

Françoise Alexandre, 38 ans, apprentie et collaboratrice de Clarkson, a rencontré Clarkson en 2016 et s’est immédiatement sentie proche de lui. Les deux se sont associés en 2017 pour former Konscious Kontractors, une coopérative de construction destinée à soutenir les communautés mal desservies comme Little Haiti à la suite de l’ouragan Irma.

« Beaucoup de gens ont eu le temps de partir, mais ceux qui ne pouvaient aller nulle part ont dû faire des concessions. Nous avons dû nous battre », a déclaré Alexandre. « Nous nous sommes réunis avec des camarades de la communauté. Nous sommes allés chez Home Depot et avons commencé à barricader les propriétés des propriétaires vulnérables. »

Originaire d’Okay, en Haïti, Alexandre avait déménagé à Miami à l’âge de 10 ans. Lui et Clarkson partageaient une affinité pour leur héritage noir, et Alexandre a déclaré qu’il avait beaucoup appris de Clarkson.

« Michael Clarkson est et était un ancêtre parmi les vivants », a déclaré Alexandre. « Le mysticisme folklorique était là avant sa disparition. Il était là avec ce qu’il vous a inculqué. Partout où votre équilibre manquait, Clarkson avait l’énergie adéquate. »

« Il ne voulait pas de statue. Il voulait que ses pensées et ses idées deviennent des choses pour notre peuple », a ajouté Alexandre.

Au moment de son décès, Clarkson vivait avec Alexandre et sa femme, Rhoda Louissaint. Le couple considérait Clarkson comme le grand-père adoptif de leurs enfants, Malaky, 5 ans, et Soley, 2 ans.

En se souvenant de son père, Clarkson-Bowie a trouvé du réconfort dans les nombreux appels qu’elle a reçus de personnes de tous horizons qui considéraient son père comme leur fils. Elle a trouvé de la joie à se rappeler à quel point son amour pour l’humanité a guidé son travail tout au long de sa vie.

« C’était un homme qui aimait tout le monde », a-t-elle déclaré. « C’était un homme qui donnait et acceptait l’amour. Il a fait tout cela par amour. »