En matière de transition énergétique, le Canada devrait adopter une approche matriarcale

Cet article d’opinion est rédigé par Raylene Whitford et Annmarie Garby, qui siègent à un conseil consultatif autochtone pour Energy Futures Lab. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Le mouvement actuel des entreprises pour adopter la durabilité et réduire leur empreinte carbone manque d’une chose simple mais puissante : l’équilibre.

La course au profit et à l’augmentation de la consommation modifie constamment les terres sur lesquelles nous vivons. Alors que les progrès technologiques et industriels ont profité à toutes les cultures, l’équilibre entre la nature et ceux qui sont censés vivre en harmonie avec elle a été perdu.

La transition énergétique nous offre une chance de retrouver l’équilibre dont nous avons besoin. Un groupe démographique souvent négligé est prêt à nous guider sur la voie : les femmes autochtones.

Les Autochtones représentent 5 % de la population du Canada et six pour cent de la population mondiale, mais ils protègent près 80 pourcent de la biodiversité de la planète.

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat déclare : « S’appuyer sur diverses connaissances et partenariats, y compris avec les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques peut faciliter un développement résilient au climat et a permis des solutions localement appropriées et socialement acceptables.

Prendre soin des ressources

Les rôles traditionnels des femmes autochtones dans la société et les formes de connaissances qui nous ont été transmises depuis des milliers d’années constituent une force pour travailler dans les réalités environnementales auxquelles nous sommes confrontés.

Dans de nombreuses communautés autochtones, les femmes sont valorisées en tant que gardiennes du savoir traditionnel et ce sont souvent elles qui décident de l’utilisation des terres et des ressources.

En tant que femmes autochtones, on nous enseigne la valeur des plantes et de la flore – les médecines sacrées que nous offre la Terre mère. On nous apprend également comment récolter ces dons d’une manière qui maintiendra les ressources année après année, offrant généreusement aux générations futures.

Si le Canada appliquait les mêmes principes d’interaction des femmes autochtones avec la terre pour gérer nos ressources naturelles, nous passerions à un modèle de prendre soin versus simplement prendre.

En tant que femmes autochtones, nous incarnons le cœur de la durabilité. Nous atteignons cet équilibre.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises canadiennes?

Cela signifie reconnaître que les femmes autochtones ont un rôle vital à jouer dans la transition énergétique et établir des objectifs ambitieux, mais réalisables.

Cela signifie apporter l’expertise des femmes autochtones à la fois sur le terrain et autour des tables de conférence, car nos perspectives et nos connaissances sont essentielles si nous voulons adopter une approche plus holistique pour naviguer dans nos systèmes énergétiques.

Et cela signifie reconnaître que souvent les voix les plus fortes représentant les peuples autochtones, en particulier dans l’industrie des ressources naturelles, sont encore principalement des hommes.

Les femmes autochtones apprennent la valeur des médecines naturelles fournies par la Terre Mère et comment récolter ces dons de manière durable. Ils peuvent aider à appliquer les mêmes valeurs au développement énergétique. (Gavin Jean)

Tout cela doit changer si nous voulons saisir de nouvelles opportunités d’une manière qui respecte la planète tout en veillant à ce que les communautés autochtones puissent bénéficier du développement énergétique. Il y a des femmes incroyables et inspirantes à l’avant-garde des questions énergétiques et climatiques – des gens comme le mentor d’Indigenous Clean Energy Jordyn Burnouf protecteur d’eau Automne Peltier Banque Royale Alanna La Rose et un manifestant du pipeline est devenu un défenseur de l’énergie Kaella-Marie Earle .

La transition énergétique offre une nouvelle opportunité de prospérité économique partagée au Canada. De nouvelles opportunités se profilent à l’horizon et le développement des ressources dans les secteurs énergétiques canadiens doit s’aligner sur un avenir net zéro.

Les nouvelles technologies ont le potentiel de transformer les actifs conventionnels en nouvelles formes d’énergie propre et de catalyser ce changement pour construire une économie plus inclusive.

En tant que femmes autochtones, nous apportons la sagesse et la perspective d’une approche fondée sur les valeurs à la transition énergétique. Nous appelons les entreprises à adopter les quatre valeurs fondamentales qui nous ont été enseignées pendant des dizaines de milliers d’années : le respect, la parenté, la gratitude et la réciprocité.

Valeurs fondamentales

Lorsque nous récoltons les dons de la Terre Mère, nous nous approchons d’abord d’elle avec le plus profond respect, pas l’intention de contrôler ou de dominer. Dans le contexte de la transition énergétique, ce respect s’étend jusqu’au respect des droits et du titre des peuples autochtones.

Parenté signifie que nous réfléchissons à l’interdépendance des systèmes qui nous entourent et permet un accès équitable et une prospérité partagée à partir des ressources naturelles.

En exprimant gratitude à Mère Terre pour avoir partagé ses dons avec nous, cela démontre notre responsabilité et notre assurance que la terre sera entièrement et soigneusement récupérée. Cela s’étend à l’appréciation de Savoirs autochtones et la science dans le développement de projets, et le rôle des techniciens autochtones dans l’intendance.

Nous terminons l’interaction dans la réciprocité, en donnant la priorité aux solutions basées sur la nature, en forgeant des partenariats équitables qui voient les ressources revenir dans nos communautés et en créant l’abondance et la prospérité pour les générations futures.

Alors que nous ne pouvons pas attendre sept générations pour faire face aux enjeux climatiques qui nous guettent, en adoptant une approche matriarcale de la transition énergétique, nous plantons des graines pour l’avenir — de la même manière que nos mères et nos grands-mères nous ont transmis les méthodes de récolte des médicaments.

Lorsque nous recommencerons à honorer le leadership féminin et à amplifier la voix des femmes autochtones, le Canada verra un changement tangible et positif.

Et lorsque les entreprises adopteront véritablement une approche de la transition fondée sur les valeurs, nous avancerons ensemble sur la bonne voie alors que nous entrons dans ce nouveau paysage énergétique.