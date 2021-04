Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont pris leurs fonctions lors d’une pandémie qui fait rage et au milieu de la première transition violente de pouvoir de l’histoire de notre pays. Leur ascension a également fait suite à une campagne au cours de laquelle des réformes bipartites de la justice pénale appuyées par des preuves ont été régulièrement associées à des affrontements caustiques sur la «suppression du financement de la police».

Mais ces défis ne sont pas une excuse pour l’inaction.

Trop d’Américains ne peuvent pas attendre un jour de plus pour que notre promesse nationale de sécurité et de justice se réalise. Et tous les Américains méritent le droit de marcher seuls la nuit dans le parc et de se réveiller dans un monde sans nouvelles dont la fin fulgurante est révélée par seulement trois mots: «Un homme noir non armé».

Rares sont ceux qui s’attendaient de manière réaliste à adopter une législation majeure de réforme de la justice pénale au Congrès dans les 100 premiers jours de l’administration. Le président et un Congrès également divisé étaient naturellement concentrés sur la réponse à la pandémie et à ses conséquences économiques.

Malgré cela, l’administration a commencé à générer une dynamique positive grâce à des actions de la direction et à la nomination de personnes expérimentées et stratégiques à des postes de direction.

Colonne: Le pays tout entier avait besoin d’un verdict de culpabilité dans l’affaire Chauvin. Mais les lois doivent encore changer.

Quelques jours après son entrée en fonction, selon le HuffPost, le ministère de la Justice a annulé une note controversée publiée par l’ancien procureur général Jeff Sessions qui bouleversait le rôle traditionnel du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites qui obligeait les procureurs à poursuivre les accusations et les peines les plus sévères possibles dans chaque cas.

Plus récemment, la justice a annulé le moratoire de l’administration Trump sur les enquêtes «de type ou de pratique» des services de police – et a lancé des sondages d’agences à Minneapolis et Louisville.

Souvent, les décrets de consentement qui découlent de ces enquêtes ont, en particulier lorsqu’ils sont accompagnés d’une surveillance indépendante, amélioré les résultats des services de police, y compris la réduction de la force excessive, dans les juridictions touchées.

Bien que ces mesures représentent un bon début, l’administration dispose de beaucoup plus de munitions exécutives.

Le DOJ doit clairement et complètement annuler une note de service de l’ère Trump qui pourrait bientôt exiger la réincarcération de certaines personnes qui ont été libérées de prison pendant la pandémie de COVID-19, même si elles respectent la loi depuis leur libération. L’administration Biden a publié des notes de service qui semblent limiter son applicabilité, mais les directives ne sont pas très claires.

Le racisme dans les rangs de la police: Un regard sur les luttes des flics noirs par un ancien officier

L’administration doit également prendre les mesures nécessaires pour freiner le transfert de matériel militaire aux services de police et réformer le processus de clémence afin de garantir l’indépendance des procureurs du DOJ.

En ce qui concerne la législation, la Maison Blanche doit mettre le même muscle politique derrière les réformes de la police et de la justice pénale qu’elle utilise sur d’autres questions prioritaires, telles que l’infrastructure. Bien que la proposition historique de l’administration de 5 milliards de dollars pour des programmes communautaires de prévention de la violence soit louable, de nombreux projets de loi prometteurs et largement bipartis au Congrès pourraient également bénéficier des encouragements du président.

Marc Levin et Khalil Cumberbatch Trop d’Américains ne peuvent pas attendre un jour de plus pour que notre promesse nationale de sécurité et de justice se réalise.

La Chambre et le Sénat s’efforcent de concilier les projets de loi de réforme de la police en duel qui renforceraient la formation de la police, établiraient une obligation d’intervenir et créeraient un registre des agents qui ont commis une faute. L’attente de projets de loi bipartites qui méritent le soutien de l’administration éliminerait la disparité des lois de détermination de la peine entre le crack et la cocaïne et créerait un mécanisme pour sceller automatiquement les anciennes condamnations fédérales de bas niveau.

Les prochaines étapes devraient inclure l’élimination de toutes les peines minimales obligatoires fédérales pour les infractions liées aux drogues, la création de dérogations aux poursuites fédérales pour les activités bancaires et autres dans les États où la marijuana est légale, le lancement d’un processus pour dépouiller le code fédéral des lois inutiles et duplicatives, et l’établissement d’une surveillance plus stricte de la Bureau fédéral des prisons.

Au-delà d’utiliser son autorité pour défendre de nouvelles lois et prendre des mesures exécutives, Biden doit faire comprendre aux Américains qu’un système de justice pénale juste et efficace est une priorité nationale – et essentielle à une démocratie unifiée.

Biden: le verdict du meurtre de Floyd est un pas de géant Le président Joe Biden a déclaré que la condamnation de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd était un « pas en avant » dans la lutte contre le racisme systémique. Mais il a déclaré que ce n’était pas suffisant et a appelé à une réforme rapide de la police. (20 avril)

Ce message doit aborder vigoureusement le cheminement actuel du pays vers l’équité raciale. Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre les disparités raciales pernicieuses dans notre système judiciaire. Entre 2000 et 2016, par exemple, la disparité du taux d’emprisonnement des Afro-Américains pour crimes liés aux drogues a considérablement diminué. Mais le meurtre de George Floyd et ses douloureuses séquelles ont révélé les fissures persistantes et corrosives de l’injustice raciale dans les fondations de notre nation.

Police aux États-Unis: Un regard sur la race, la justice, les médias

Nous devons reconstruire en mieux, mais nous ne pouvons pas le faire sur un terrain instable.

Au lieu de cela, pour mettre en place un système de justice digne des principes fondateurs de notre nation et méritant la confiance de tous les Américains, cette administration et les dirigeants républicains doivent travailler ensemble pour faire face aux politiques ratées du passé et façonner les éléments prometteurs des 100 premiers jours de Biden en changement durable.

Marc Levin est conseiller politique en chef du Council on Criminal Justice, un groupe de réflexion non partisan sur la justice pénale et une organisation de membres sur invitation. Khalil Cumberbatch est le directeur des partenariats stratégiques du conseil.