En matière d’actes d’accusation, Trump n’est pas Nixon. Voici pourquoi

Dans ce type de système, avec des partis politiques agissant comme les gardiens de l’attention des médias, de la messagerie publique et de la collecte de fonds, la carrière d’un politicien serait probablement terminée bien avant qu’une inculpation ne soit déposée.

Au 21e siècle, les partis politiques sont beaucoup plus faibles et ne peuvent pas toujours jouer ce rôle. Grâce à Internet et aux médias sociaux, les politiciens peuvent s’adresser directement aux électeurs – et collecter des fonds auprès d’eux – laissant les partis avec beaucoup moins d’influence sur le comportement des politiciens, dit Levitsky. C’est particulièrement vrai dans les systèmes d’élections directes, comme aux États-Unis, où les partis avaient déjà moins de pouvoir que dans les démocraties parlementaires.

Le Premier ministre Narendra Modi a fait appel aux électeurs hindous religieux en défiant l’establishment laïc de l’Inde et a limité son interaction avec les médias nationaux. Crédit: PA

Ainsi, la violation des tabous n’est plus aussi susceptible de mettre fin à une carrière qu’auparavant – et dans certains cas, cela peut même être une carrière. Pour les politiciens charismatiques avec un penchant populiste – comme Trump, Jair Bolsonaro du Brésil, Narendra Modi de l’Inde et feu Silvio Berlusconi de l’Italie, offenser l’establishment faisait partie du discours aux électeurs : preuve de l’indépendance et du courage d’un politicien pour affronter les élites .

Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Trump est resté si populaire auprès de nombreux électeurs, malgré les accusations criminelles portées contre lui. Une récente New York Times/ Le sondage de Sienne a révélé que son soutien au sein de sa «base MAGA» reste exceptionnellement fort.