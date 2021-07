« En maths, restons-en aux maths » Ford a déclaré aux journalistes jeudi, un jour après que les médias canadiens ont rapporté que le langage sur le racisme et le colonialisme n’apparaissait plus dans une explication du programme sur le site Web du gouvernement provincial. « D’autres problèmes sociaux, parlons-en, cela ne fait aucun doute, mais n’en parlons pas en maths. »

Ford a déclaré que des sujets tels que la race conviennent mieux aux cours d’histoire et d’études sociales. Quant aux maths, « Ce que nous devons faire, nous devons nous concentrer sur la littératie financière, nous devons nous concentrer sur le codage. Ce sont de vraies choses que les enfants devront apprendre pour obtenir un emploi à l’avenir. »

Ford a soutenu qu’une telle concentration est nécessaire, d’autant plus que la province a eu du mal à amener les élèves aux notes de passage en mathématiques. « Avant que nous ne soyons élus, et j’ai dit pendant les élections, la moitié de nos enfants en sixième année échouaient au programme de mathématiques » il a dit.

Les compétences en mathématiques sont restées un problème depuis que Ford a pris ses fonctions en juin 2018. Son gouvernement a lancé un plan de 200 millions de dollars en 2019 pour augmenter les scores des élèves et améliorer la formation et les normes des enseignants. Ford a attiré les critiques des enseignants pour avoir exigé que tous les éducateurs de l’Ontario passent un test de compétence prouvant qu’ils peuvent répondre à une norme de mathématiques de 9e année.

La controverse sur l’idéologie antiraciste, telle que la théorie critique de la race, a éclaté cette année, en particulier aux États-Unis, où des groupes de parents militants et de législateurs républicains exigent qu’elle soit retirée des écoles publiques. L’opposition du public en Ontario est survenue après que les médias ont attiré l’attention la semaine dernière sur le programme de mathématiques antiraciste.

Le programme a soutenu que les mathématiques ont été utilisées « normaliser le racisme et la marginalisation des connaissances mathématiques non eurocentriques. » Il a appelé à un « Approche décoloniale et antiraciste de l’enseignement des mathématiques » et a fait valoir que les mathématiques « peut être subjectif »

Le plan consistait à ce que les enseignants encouragent différentes façons d’apprendre, comme l’infusion « Connaissances autochtones » dans leurs cours, pour aider les élèves à développer « identités saines et fortes » en tant qu’apprenants en mathématiques. Basé sur un cadre appelé la pédagogie culturellement pertinente et réactive (CRRP), le programme visait également à exposer « questions de pouvoir et de justice sociale dans l’enseignement des mathématiques ».

Les auteurs du programme ont également affirmé que les étudiants non blancs et LGBTQ ont connu « barrières systémiques » pour accéder à un enseignement mathématique de haut niveau. Les enseignants ont été appelés non seulement à identifier et à éliminer ces obstacles, mais aussi à transmettre à tous les élèves les compétences nécessaires pour reconnaître comment les mathématiques peuvent être utilisées pour « découvrir, explorer, analyser et promouvoir des actions visant à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, tels que les inégalités et la discrimination. »

La législatrice ontarienne Marit Stiles, membre du parti social-démocrate NPD, s’est plainte que le programme de mathématiques avait été réduit pour se concentrer sur les mathématiques sans discussion ouverte. « Les changements de programme ne devraient pas être effectués à huis clos par des politiciens essayant de rendre leurs donateurs heureux » elle a dit. « Mais c’est ce qui s’est passé cette semaine, lorsque les copains de droite de Ford lui ont demandé de retirer le langage antiraciste du programme de mathématiques. »

