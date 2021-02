En mars, le Vox Book Club se penche sur le genre, le pouvoir et la corruption avec The Power

Le pouvoir par Naomi Alderman | Livres de Back Bay

Lisez avec nous alors que nous explorons la dystopie primée de Naomi Alderman.

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

À l’aube du mois de mars, les États-Unis entrent dans leur tout premier mois de l’histoire des femmes avec une femme qui occupe le poste de vice-présidente. Kamala Harris est maintenant officiellement en fonction, et nous avons eu un mois pour réfléchir à l’histoire des femmes en Amérique – quatre ans après qu’un homme qui a été filmé en train de se vanter d’avoir agressé sexuellement des femmes a vaincu la première femme candidate d’un grand parti pour le présidence.

Donc, ce mois de mars, en particulier, est une période intéressante pour examiner le pouvoir institutionnel, la manière dont les femmes en ont historiquement eu très peu et à quoi pourrait ressembler notre monde si et quand cela change. C’est pourquoi le Vox Book Club passera le mois à lire Naomi Alderman’s La puissance.

Dans La puissance, Alderman, qui est un protégé de Margaret Atwood, imagine un univers dans lequel les femmes développent en masse une mutation génétique qui leur permet d’électrocuter les gens. L’équilibre des pouvoirs entre les sexes bégaie et change brusquement, et le monde commence à se remodeler à un niveau fondamental. Le résultat est une exploration des façons dont nous avons le pouvoir de genre et du pouvoir lui-même et de toutes les façons dont il corrompt et peut être abusé.

Nous aurons des tonnes de discussions ensemble, et à la fin du mois, nous discuterons du livre avec Alderman elle-même, en direct sur Zoom. Vous pouvez RSVP pour nous rejoindre ici.

Voici le plein Horaire du Vox Book Club pour mars 2021



Vendredi 12 mars: Message de discussion sur La puissance publié sur Vox.com

Jeudi 25 mars: Événement virtuel en direct avec l’auteure Naomi Alderman à 12 h, heure de l’Est. RSVP ici.

