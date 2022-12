En marquant le premier, Messi donne le ton à l’Argentine.

“Impressionnant”, a déclaré l’attaquant Julián Álvarez en espagnol à propos de Messi. “Pas seulement le but, mais sa performance pendant tout le match et les dernières minutes étaient également importantes. Cela ne nous surprend pas. Nous connaissons Leo et nous ferons toujours de notre mieux pour le soutenir.

Même lorsque Messi n’a pas marqué – sa course à travers la défense australienne à la 65e minute s’est terminée par un corner et plus d’acclamations – les fans dans les tribunes se sont inclinés devant lui. Après le match, Messi a félicité le grand nombre de supporters argentins qui s’étaient rendus au Qatar et l’ont soutenu bruyamment, ainsi que l’équipe.

“Il y a ce lien que nous avons, cette union que nous avons, qui est belle”, a-t-il déclaré, ajoutant plus tard, “C’est incroyable comment ils vivent chaque match, leur passion, leur énergie et leur joie. Nous sommes très reconnaissants.

Mais si l’Argentine veut gagner la Coupe du monde et ravir davantage ces fans, Messi ne peut pas tout faire tout seul. Et à la 57e minute, il a eu un avant-goût du genre d’aide dont il aura besoin. Lorsque le gardien australien Mathew Ryan s’est arrêté trop longtemps pour dégager un ballon devant son but sous la pression de deux joueurs argentins, Álvarez a poignardé le ballon libre, s’est retourné et l’a inséré dans le filet vide.

Le deuxième but s’est avéré critique : à la 77e minute, l’attaquant australien Craig Goodwin a décoché un tir du pied gauche de l’extérieur de la surface qui a dévié le milieu de terrain Enzo Fernández et dans le but.

Désespérée de créer l’égalité et de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire, l’Australie a monté son attaque. À la 81e minute, Aziz Behich s’est faufilé entre les joueurs argentins mais son tir à bout portant a été bloqué. Dans le temps additionnel, l’attaquant australien Garang Kuol s’est libéré pour un tir ouvert, seulement pour le faire arrêter par le gardien argentin Emiliano Martínez. Ses coéquipiers soulagés se sont empilés sur lui pour célébrer, et sur le terrain, Messi a été soulagé.

“C’est la Coupe du monde pour vous”, a-t-il déclaré. “Ces matches sont toujours difficiles, mais nous avons remporté la victoire.” Et avec cela, l’Argentine et Messi se sont rapprochés de leur objectif.