En marge de l’ONU : espoir, cocktails et efforts pour se faire entendre

NEW YORK — Aux portes de l’ONU, les dirigeants du monde utilisent les projecteurs pour parler – entre eux et avec la planète entière. À l’extérieur, partout à New York, des groupes de la société civile et de grandes organisations philanthropiques prennent les choses en main lors d’un tourbillon de cocktails, de réunions et de manifestations.

Les organisations à but non lucratif envoient leurs hauts dirigeants en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, moyennant des frais considérables, pour s’assurer que leurs voix soient entendues dans les salles appropriées. Des militants viennent du monde entier pour tenter d’influencer les décisions des hommes politiques internationaux. De nombreux membres du personnel qui assurent le fonctionnement quotidien des ONG se réunissent pour tracer de nouvelles voies à suivre.

« Cette semaine est l’occasion pour de nombreuses personnes qui viennent en ville de réaliser, de démarrer ou de faire progresser un bon travail stratégique et une collaboration », a déclaré Elizabeth Cousens, présidente et directrice générale de la Fondation des Nations Unies.

L’une des priorités de l’assemblée de cette année est la progression vers les objectifs de développement durable, que les pays ont convenu en 2015 de tenter d’atteindre d’ici 2030. À mi-chemin, les perspectives sont sombres pour la plupart des mesures. Le cinquième objectif – parvenir à l’équité entre les sexes – n’est en bonne voie qu’à 15 %, selon la propre analyse de l’ONU.

Cousens, qui était le principal négociateur américain pour les objectifs, a déclaré que ce n’était un secret pour personne que le monde était complètement à côté de la bonne voie, mais que fixer des objectifs ambitieux était la bonne chose à faire.

« Vous ne voudriez pas fixer un objectif qui dit : « Mettons fin à certaines formes de violence et de discrimination contre certaines femmes de temps en temps » », a-t-elle déclaré.

Toute cette semaine, en coulisses, les plus grands pays donateurs pour l’égalité des sexes discuteront de leurs priorités, a déclaré Monica Aleman, directrice du programme international de la Fondation Ford. Elle surveillera les positions prises par ces dirigeants et où ils dirigent leur financement.

« Je pense que c’est très, très important parce que nous vivons à une époque où nous observons une réaction négative dans le cadre normatif, en particulier à l’ONU, autour des droits des femmes et du cadre général de l’égalité des sexes », a-t-elle déclaré. dans la salle James Baldwin au siège de la fondation, à deux pas de l’ONU

Des bailleurs de fonds, des chercheurs et des militants ont déjeuné du saumon et des sandwichs au 11e étage du siège de la fondation le vendredi précédant la semaine de l’Assemblée générale, lors d’une conférence sur la violence sexiste qui, selon un participant, était précieuse pour rassembler un groupe stratégique de dirigeants. . Il s’agissait de l’un des quelque 40 événements organisés par la Fondation Ford dans le cadre de la semaine de l’Assemblée générale, étendant ainsi son pouvoir de convocation.

Les coulisses de l’Assemblée générale ont commencé à attirer des foules importantes en 2014, lorsqu’un sommet des Nations Unies sur le climat a été convoqué parallèlement aux discours habituels des politiciens.

Les manifestants comprennent également la valeur de la proximité. Dimanche, des dizaines de milliers de militants ont traversé le centre de Manhattan, bloquant les embouteillages pendant des heures, pour montrer leur soutien à une action urgente et transformatrice pour faire face aux impacts du changement climatique.

« Si vous regardez simplement l’été, les incendies de forêt, les tempêtes et les inondations, c’est comme si le nombre de personnes qui souffrent était si énorme », a déclaré Keya Chatterjee, qui a aidé à organiser un bus de manifestants venus de Washington dimanche. matin. « Et la question se pose alors de savoir combien de souffrances humaines supportons-nous au nom de l’avidité ?

S’exprimant à côté d’un modèle de 6 pieds de haut de la planète Terre qui serait transporté dans les rues, Chatterjee a déclaré qu’elle souhaitait que le président Joe Biden arrête le développement de nouvelles sources de combustibles fossiles, y compris le pipeline Mountain Valley.

Aucun des dirigeants des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, de la Russie, du Royaume-Uni ou de la France n’a participé mercredi au sommet sur le climat convoqué par le secrétaire général Antonio Guterres. Ils n’avaient aucun nouvel engagement à annoncer pour lutter contre la pollution par les gaz caloporteurs.

Un autre thème de conversation lors de petits panels et de grandes conférences, dont celle organisée par la Fondation Bill & Melinda Gates, est que les chercheurs et les praticiens disposent de nombreuses solutions peu coûteuses qui pourraient améliorer immédiatement les résultats en matière de santé et accroître la prospérité et l’accès à l’éducation.

Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates, a déclaré mercredi lors de la conférence des gardiens de but qu’il était mécontent du fait que les pays les plus riches ne se soient pas recentrés et ne se soient pas engagés à dépenser de l’argent pour atteindre les ODD après avoir investi des milliers de milliards de dollars pour soutenir leurs propres économies en réponse à la pandémie.

« Ce que nous décrivons aujourd’hui n’est pas une chimère. Il s’agit d’actions très concrètes, réalisables et peu coûteuses. Ils sauvent des vies. Ils peuvent être déployés aujourd’hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain », a déclaré Suzman, à propos d’une série d’interventions visant à réduire la mortalité infantile et maternelle que la fondation a soulignées dans un récent rapport.

De même, les dirigeants de la grande ONG Opportunity International, qui relie le financement privé aux petits agriculteurs, ont déclaré qu’ils s’exprimaient lors de panels avec des dirigeants politiques et rencontraient des donateurs pour plaider en faveur du financement de leurs services, qui atteignent certaines des personnes les moins connectées grâce à la nouvelle disponibilité de téléphones mobiles bon marché, d’accès à Internet et d’autres technologies.

« Ce sont ces éléments fondamentaux qui font une énorme différence », a déclaré Atul Tandon, PDG d’Opportunity International, qui a déclaré qu’il gardait espoir que le monde puisse atteindre les ODD de son vivant.

Son organisation a organisé lundi un petit-déjeuner dans une salle de réunion louée sur le financement privé pour une éducation abordable, un autre axe majeur de leur travail. Une employée d’une organisation éducative basée en Afrique du Sud, qui a marché sous la pluie pour écouter, a déclaré que c’est lors d’événements en marge comme ceux-ci qu’elle apprend ce qui se passe sur le terrain dans le secteur de l’éducation.

Zia Khan, vice-présidente principale de l’innovation à la Fondation Rockefeller, qui a organisé des événements consécutifs toute la semaine, pense que la culture des conférences, des panels et des réunions de planification sur les ODD pendant la semaine de l’Assemblée générale ne doit pas être confondue avec le travail pour atteindre les buts.

À cette fin, en collaboration avec la Brookings Institution, la fondation convoque des groupes de travail sur chacun des 17 objectifs pour concevoir un projet concret, par exemple, pour amener un système de paiement direct en espèces qu’un pays met en œuvre avec succès dans plusieurs autres au cours de l’année suivante et une moitié.

Le cadre, a-t-il déclaré, aide les groupes « à se concentrer sur une action assez spécifique qui peut sembler minime compte tenu des ODD mais qui a quand même un impact. C’est pourquoi nous utilisons cette expression : assez grand pour avoir de l’importance, mais suffisamment petit pour être réalisé. »

