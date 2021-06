En marche : le Grand Prix de Russie de F1 passera de Sotchi à Saint-Pétersbourg à partir de 2023

En publiant une déclaration, la F1 a déclaré qu’Igora Park est « un endroit extrêmement excitant » qui rejoindra le calendrier après deux autres éditions de la course sur la côte de la mer Noire.

« Il comprend 10 pistes professionnelles de courses et d’essais sur environ 100 hectares, » l’annonce F1 lu.

« Il est situé à 54 km de Saint-Pétersbourg, a été conçu par l’architecte allemand Hermann Tilke et a reçu en 2020 sa licence FIA ​​Grade One.

« Nous fournirons plus de détails sur la course dans les mois à venir et nous sommes impatients de courir à Sotchi au cours des deux prochaines années », a-t-il ajouté. a conclu le géant du sport automobile.

RUPTURE : Le Grand Prix de Russie se déplacera sur l’Autodrom Igora Drive à Saint-Pétersbourg à partir de 2023#F1pic.twitter.com/O3vcfbWf7t – Formule 1 (@F1) 26 juin 2021

« Je suis ravi de confirmer qu’à la suite d’un travail intensif conjoint avec nos partenaires russes et d’une évaluation détaillée d’Igora Drive – la Formule 1 courra sur cet incroyable circuit à partir de 2023 », a déclaré séparément le président et chef de la direction de la F1 Stefano Domenicali.

« Je suis impressionné par Saint-Pétersbourg et je pense que le Grand Prix de Russie à Igora Drive sera un événement incroyable. »

Le Grand Prix de cette année à Sotchi, dont le contrat courait jusqu’en 2025, est fixé au 26 septembre.

Les champions en titre Mercedes ont remporté les sept Grands Prix de Russie à ce jour, le septuple champion du monde Lewis Hamilton ayant triomphé à moins de quatre reprises.

Mais peut-être qu’un autre vainqueur pourrait être couronné lors des deux prochaines épreuves avant le transfert à Saint-Pétersbourg, Max Verstappen de Red Bull étant actuellement en tête du classement des pilotes.