En Libye, un mystère entoure la remise du suspect de Lockerbie aux États-Unis

Le transfert d’un suspect libyen aux États-Unis pour y être jugé lors de l’attentat à la bombe contre l’avion de Lockerbie en 1988 a attisé les tensions en Libye, où certains habitants du pays divisé ont vu le transfert, dans des circonstances troubles, comme un enlèvement plutôt qu’une extradition.

Les États-Unis ont déclaré dimanche que le FBI avait arrêté le suspect, Abu Agila Mohammad Mas’ud, dans le cadre de l’attentat contre le vol Pan Am 103, qui se rendait à New York depuis Londres lorsqu’il a explosé au-dessus de Lockerbie, en Écosse, tuant tous 270 à bord. Les procureurs américains affirment que M. Mas’ud a remis à des complices la valise contenant la bombe utilisée dans l’attentat.

On ne savait pas immédiatement qui avait remis M. Mas’ud aux Américains. La Libye est depuis des années un pays agité avec des gouvernements concurrents dans les parties orientale et occidentale et une multitude de milices régionales exerçant également un contrôle local. Le gouvernement intérimaire internationalement reconnu, basé dans l’ouest du pays, n’a pas commenté le transfert et on sait peu de choses sur le rôle joué par les autorités libyennes. Les responsables américains n’ont pas fourni de détails sur le transfert.

Mais la possibilité qu’une milice l’ait livré ou que le gouvernement intérimaire l’ait fait pour renforcer le soutien américain a été critiquée dans certains coins de la Libye.