Au cœur du campus de l’Université technique de Riga, une équipe de chercheurs étudie une technologie qui aidera un jour à empêcher les astéroïdes de frapper la Terre.

Les chronoscopes de très haute précision construits à la main dans le laboratoire de la start-up lettone Eventech sont aujourd’hui utilisés pour suivre les mouvements des satellites.

Cette année, l’entreprise a remporté un contrat de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour développer des instruments capables d’évaluer la possibilité de dévier la trajectoire d’un astéroïde avant qu’il ne se rapproche trop de notre planète.

La NASA américaine compte lancer l’année prochaine la première étape de la mission AIDA pour dévier la trajectoire d’un astéroïde et évaluer l’impact d’une telle opération – sous le nom de Double Asteroid Redirection Test (DART).

Aussi, dans le cadre de DART, le 22 juillet 2021, une fusée Falcon 9 de l’Elon Musk’s Space X doit lever une sonde de 500 kilogrammes équipée d’une caméra, en direction de l’astéroïde Didymos qu’elle doit frapper. de modifier son cours actuel qui risque de se rapprocher de la Terre en 2123.

Les chronoscopes d’Eventech devraient être prêts pour la mission de suivi HERA, prévue cinq ans plus tard afin de déterminer si cet impact a effectivement déplacé l’astéroïde hors de sa trajectoire.

« Notre nouvelle technologie, qui équipera le deuxième vaisseau spatial de l’ESA, nommé HERA, permettra de mesurer si l’impact a éloigné le Didymos de son parcours précédent, évitant ainsi de nuire à l’humanité », a déclaré Imants à l’AFP Pulkstenis, ingénieur d’Eventech.

« Il est bien plus intéressant d’aller là où personne n’a jamais été que de fabriquer de l’électronique grand public banale pour d’énormes profits », a-t-il insisté, empruntant la fameuse formule Star Trek, la série télévisée de science-fiction des années 1960.

Les chronoscopes d’Eventech font partie de la tradition technologique spatiale de cet État balte, remontant à l’époque soviétique lorsque Spoutnik – le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre – a été lancé en 1957.

Ils mesurent le temps nécessaire à une impulsion de lumière pour atteindre et revenir à un objet en orbite.

Les appareils Eventech peuvent enregistrer des mesures de temps jusqu’à une picoseconde – ou un millième de milliardième de seconde – leur permettant d’être converties en mesures de distance avec une précision ne dépassant pas deux millimètres.

Chronoscopes pour l’espace lointain

Une dizaine de chronoscopes sont produits chaque année par le laboratoire letton, pour équiper des observatoires dans le monde entier.

Ils permettent d’observer l’atmosphère terrestre, de plus en plus encombrée par de nouvelles vagues de satellites privés s’ajoutant aux dispositifs scientifiques et militaires traditionnels.

«Les suivre tous nécessite des outils adéquats», souligne Pavels Razmajevs, directeur des opérations chez Eventech.

Bien que la Lettonie ne soit devenue membre à part entière de l’ESA qu’en 2016, ses ingénieurs suivent des satellites depuis l’ère soviétique.

L’Université de Lettonie possède sa propre station de télémétrie laser située dans une forêt au sud de Riga.

Pour fabriquer leurs appareils, les ingénieurs d’Eventech utilisent autant que possible des pièces analogiques car les micropuces ont besoin de nanosecondes pour évaluer le signal, trop long pour des mesures calculées en picosecondes.

Même la longueur physique de la carte mère peut affecter la vitesse à laquelle le signal se déplace d’un circuit à un autre.

Alors que les chronoscopes sont utilisés pour les mesures depuis la Terre, un appareil différent conçu pour des missions lointaines dans l’espace est en cours de développement dans un autre coin du laboratoire, destiné à suivre différents objets interplanétaires à partir d’une sonde. espace en mouvement.

«Il n’y a pas de dispositif de couverture GPS sur les autres planètes, vous devez donc emporter votre propre équipement de télémétrie de précision avec vous», a expliqué Pulkstenis.

Le développement d’appareils pour l’espace lointain est une tâche très complexe, mais c’est ce que les ingénieurs d’Eventech apprécient le plus.

«Notre technologie de pointe doit résister aux températures extrêmes de l’espace et au rayonnement cosmique», note Pulkstenis, mais «c’est un défi plaisant».