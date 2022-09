En l’air : voltige aérienne d’ici et d’ailleurs

Profitez des images et des sons des avions de chasse, des hélicoptères et des nouveaux avions qui s’envolent lors de spectacles aériens ici et à l’étranger.

Au Canada et aux États-Unis

Les Northern Stars survolent le centre-ville de Toronto vendredi. Il s’agit de la nouvelle équipe de voltige canadienne qui se produira au Canadian International Air Show au CNE à Toronto ce week-end de la fête du Travail.

(Evan Mitsui/CBC)

Un CF-18 survole Toronto en préparation du spectacle aérien de ce week-end.

(Evan Mitsui/CBC)

Les Blue Angels de la marine américaine se produisent au-dessus du lac Michigan lors du Chicago Air and Water Show le 21 août.

(Kiichiro Sato/Associated Press)

(Kiichiro Sato/Associated Press)

En Europe

L’équipe acrobatique de la Royal Air Force, connue sous le nom de Red Arrows, se produit au spectacle aérien danois à l’aéroport de Karup au Danemark le 19 juin.

(Henning Bagger/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

(Henning Bagger/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

Les Red Arrows s’assoient sur le tarmac avant de se produire.

(Henning Bagger/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

Les visiteurs assistent au décollage d’un Airbus A350 au salon aéronautique international de Farnborough à Farnborough, au Royaume-Uni, le 19 juillet. Quelque 1 191 exposants du monde entier ont présenté leurs derniers développements.

(Alberto Pezzali/Associated Press)

Les gens regardent un hélicoptère TAI ATAK au spectacle aérien de Farnborough.

(Matthieu Childs/Reuters)

Un avion de chasse Lockheed Martin F-35 prend part à une démonstration de vol à Farnborough.

(Justin Tallis/AFP/Getty Images)

En Afrique et au Moyen-Orient

Les gens regardent une performance de voltige lors du festival du spectacle aérien du Musée des forces de défense du Kenya au-dessus du parc commémoratif des jardins Uhuru à Nairobi le 28 mai.

(Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

(Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Une équipe de voltige utilise des hélicoptères militaires pour participer au spectacle aérien, en collaboration avec l’Aero Club des jardins d’Uhuru.

(Monicah Mwangi/Reuters)

Des deltaplanes trike ultralégers volent pendant le spectacle aérien des pyramides 2022, se dirigeant vers la grande pyramide de Khéops (à droite) et la pyramide de Khéphren à la nécropole des pyramides de Gizeh, dans la périphérie sud-ouest du Caire, en Égypte, le 3 août.

(Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

L’équipe de voltige de l’armée de l’air égyptienne, connue sous le nom de Silver Stars, fait voler ses avions K-8E Karakorum lors d’une représentation au spectacle aérien des Pyramides.

(Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

Des parachutistes larguent pendant le spectacle aérien des pyramides à la nécropole des pyramides de Gizeh.

(Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

Des hélicoptères Hel Gazelle de l’armée de l’air égyptienne volent près de la pyramide de Menkaure (à gauche), de la pyramide de Khafre et de la grande pyramide de Khufu à la nécropole des pyramides de Gizeh près du Caire.

(Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

En Asie

L’équipe de voltige de l’armée de l’air turque, les Turkish Stars, crée l’étoile et le croissant du drapeau national turc lors des cérémonies d’ouverture du festival de l’aérospatiale et de la technologie Teknofest Azerbaïdjan, au Baku Crystal Hall à Bakou, en Azerbaïdjan, le 27 mai.

(AFP/Getty Images)

Le drone Bayraktar TB2, fabriqué par la société turque Baykar, est exposé lors des cérémonies d’ouverture du Teknofest Azerbaïdjan.

(AFP/Getty Images)

L’équipe de voltige Jupiter de l’armée de l’air indonésienne se produit lors d’un spectacle aérien à Yogyakarta, en Indonésie, le 22 janvier.

(Devi Rahman/AFP/Getty Images)

(Devi Rahman/AFP/Getty Images)